Propolisin antibakteriyel etkisi uzayda test edilecek

Türkiye’nin uzaya yolculuk yapan ilk astronotu Alper Gezeravcı, mikro yerçekimi ortamında propolisin antibakteriyel etkisi kontrol ve deney gruplarında test edecek.

Türkiye’nin uzaya yolculuk yapan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün boyunca 13 farklı deney yapacak. Bu deneylerden birinde ise, mikro yerçekimi ortamında propolisin antibakteriyel etkisi kontrol ve deney gruplarında test edilecek. Sonuçlar, yer çekimli ortamla karşılaştırılacak.

Propolis Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Uzaya gönderilen astronotların yanlarında birçok bakteriyi de beraberlerinde götürdükleri bilinmektedir. Bu bakterilerin çoğu genellikle zararsızdır; ancak uzaydaki koşullar, zamanla bu durumun değişmesine neden olabilir. Ağırlıksız ortamda yaşayan ve yüksek miktarda radyasyona maruz kalan astronotların bağışıklık sistemleri zaman içinde zayıflayabilir. Ayrıca, uzay koşullarına adapte olan bakteriler, antibiyotiklere direnç geliştirebilir, daha hızlı çoğalabilir ve insan sağlığını tehdit edebilir. Bu nedenle doğal bir arı ürünü olan propolisin antibakteriyel özelliğinin mikro yerçekimi ortamında test edilmesi araştırmaya değer ve uzay bilimin geleceği için oldukça önemlidir" dedi.

Türkiye’nin 8,2 milyon arı kovanı varlığı ile arı ürünleri üretiminde dünyada 2. sırada yer aldığını hatırlatan Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin zengin bitki örtüsüyle ve uygun ekolojik koşullarıyla arıcılıkta çok önemli bir coğrafi konumda yer aldığını söyledi.

Samancı, "Anadolu coğrafyasındaki bitki örtüsü çeşitliliği, tüm Avrupa’nın yaklaşık 3 katı kadardır. Bu endemik bitki örtüsü; Anadolu coğrafyasından elde edilen arı ürünlerinin diğer coğrafyalarda üretilen arı ürünlerine göre en az 3 kat daha yüksek biyolojik aktivite göstermesine imkan tanıyor. Ülkemizde yüksek kalitede üretilen patentli propolis ürünlerini, yurt dışında Amerika, İngiltere ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere pek çok farklı bölgeye ihraç ediyoruz. Yerçekimsiz ortamda propolisin antibakteriyel etkisini araştırılacağı bu deney, uzay araştırmalarının geleceği, ülkemiz ve ülkemizin dünya arıcılık faaliyetlerindeki konumu açısından çok önemli” diye konuştu.