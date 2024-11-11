Robotlar sanata el attı: Bu tablo 45 milyon liraya satıldı

İnsansı robot tarafından yapılan bir tablo, açık artırmada 1.32 milyon dolara alıcı buldu. Tablonun beklentinin çok üstünde bir rakama satıldığı belirtildi.

Yapay zeka ve robotlar insan hayatında giderek yer almaya devam ediyor. Son olarak yaşanan olay tarihe geçti. İlk kez bir robotun yaptığı tablo açık artırmada satıldı ve tam 1,32 milyon dolara (45 milyon lira) alıcı buldu.

NTV'de yer alan habere göre; bir robotun yaptığı tablo ilk kez açık arttırmada rekor fiyata alıcı buldu. Ai-Da isimli robot yaptığı tabloyla tarihe geçti. Modern bilgisayarın babası olarak görülen İngiliz bilim insanı Alan Turing'in portresi olan tablonun 120 bin dolar ila 180 bin dolara alıcı bulması bekleniyordu.

Tablo beklenenin çok üzerinde bir fiyata, 1,32 milyon dolara satıldı. İlk kez büyük bir müzayede evi bir robotun yaptığı tabloyu açık arttırmada satarken insansı robot Ai-Da insanların yerini almayacağını söylüyor.

"İNSAN SANATÇILARIN YERİNİ ALMAYI HEDEFLEMİYORUM"

Tarihe geçen robot Ai-Da şöyle konuştu: "İnsan sanatçıların yerini almayı hedeflemiyorum. Yapay zekanın riskler ve sınıflar göz önüne alınarak nasıl olumlu bir şekilde kullanılabileceğini göstermek istiyorum. İnsanlar gibi duygularım yok ama onlar benim tablomu gördüklerinde duygulandıklarını söylüyorlar"

Son satışın yapay zekanın sanatla giderek bütünleşmesinin bir göstergesi olduğuna da dikkat çekiliyor.