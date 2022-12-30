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''Şifacı'' robot kullanılmaya başlandı: Sürücüsüz araçlarla aynı teknoloji

''Şifacı'' robot kullanılmaya başlandı: Sürücüsüz araçlarla aynı teknoloji
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Birleşik Krallık'taki bir hastanede penguene benzeyen "Milton" isimli bir robot denenmeye başlandı.

Robotlar artık hayatımızın bir parçası olmaya başladı ve görünüşe bakılırsa, yakında hayatımızın kurtarıcısı da olabilirler. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Birleşik Krallık'taki Milton Keynes Üniversitesi Hastanesi'nde reçeteleri ve diğer öğeleri taşımak ve teslim etmek için bir robot kullanılıyor. İlaç taşıdığı için 'şifacı' robot gözüyle bakılan bu robot, insan personel üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı oluyor.

'ŞİFACI' ROBOT SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARLA AYNI TEKNOLOJİYİ KULLANIYOR
İngiliz Academy of Robotics firması tarafından üretilen ve tasarımıyla biraz da olsa penguene benzeyen robot, tıpkı sürücüsüz araçlar gibi insanlara, tekerlekli sandalyelere, yataklara ve diğer engellere takılmamak adına sonar ve LiDAR teknolojisini kullanıyor.

(Fotoğraf kaynağı: Academy Of Robotics Twitter hesabı)

Milton olarak bilinen robotun, 2023'te diğer hastanelere gönderilme olasılığı bulunuyor. Ancak bu potansiyel olasılıktan önce robot söz konusu hastanede deneniyor. Robot hastanede A noktasından B noktasına gidebiliyor.

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Denemeden elde edilen geri bildirimlerin ise ülke çapındaki diğer hastanelere uygulanıp uygulanamayacağına karar vermek için kullanılacağı belirtiliyor.


Deneme, hastanede yatan hastaların ilaçlarını beklerken geçirdikleri süreyi azaltmayı amaçlıyor.

Robotun gelecek yıl ise personele yardımcı olmak için belirli rotalarda ilaç dağıtmaya başlayacağı söyleniyor.

Etiketler robot şifacı
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