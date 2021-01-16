Signal'in kurucusundan bomba WhatsApp itiraf

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini kullanıcılara sunmasıyla birlikte uygulama büyük tepki toplamış ve zorunlu olarak sözleşmenin kabul edilmesini isteyen WhatsApp'ın alternatifleri aranmaya başlanmıştı. Tam bu noktada Tesla'nın kurucusu ve aynı zamanda dünyanın en zengin ismi olan Elon Musk, 'Signal' tweet'ini atmış ve ortalığı karıştırmıştı. Öyle ki Signal'i 'iki türlü' anlayan kullanıcıların bir kısmı uygulamayı indirirken, bir kısmı ise Musk'ın kast etmediği 'Signal Advances' isimli şirketin hisselerinden satın aldı, şirketin hisseleri kısa sürede yüzde 1300 artış gösterdi.

Diğer yandan Signal uygulamasına kullanıcılar akın ederken, WhatsApp'ın boşluğunu doldurmak adına en güçlü uygulama ise Rusya merkezli Telegram oldu. Kısa sürede 500 milyon kullanıcıya ulaşan şirket, şüphesiz bu gelişmenin en büyük kazananı.

Signal uygulamasının başında ise tanıdık bir isim bulunuyor. WhatsApp'ın da kurucularından olan; ancak Facebook çatısı altına girmesiyle birlikte yönetimle anlaşamadığı için şirketi bırakan Acton, Signal uygulamasının kurucuları arasında yer alıyor.

SIGNAL, WHATSAPP'IN YERİNİ ALMAYACAK

Signal'in WhatsApp'a olan tepki nedeniyle kullanıcılarını artırmasından memnun olan Acton, bir itirafta da bulundu. WhatsApp'a alternatif olarak Signal ve rakip uygulamaların kullanılmaya devam edeceğini söyleyen Acton, Signal uygulamasının 2 milyarı aşkın abonesi bulunan WhatsApp'ı geçebilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

YAHOO'DAN AYRILDI, WHATSAPP'I KURDU

2009 yılında girişimci Jan Koum ile birlikte WhatsApp'ı kuran Acton, WhatsApp'ı bugünkü yerine getiren önemli bir isim. Acton, Yahoo'dan ayrılarak WhatsApp'ı kurmuştu.