Spotify çöktü! Resmi açıklama geldi

İsveç merkezli popüler müzik uygulaması Spotify çöktü. Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada, ''Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları inceliyoruz!'' denildi.

Popüler müzik uygulaması Spotify'a erişim sorunu yaşandı. Kullancılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Spotify resmi sayfası üzerinden yaşanan soruna ilişkin açıklama yapıldı. Spotify açıklamasında, "Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları inceliyoruz!" ifadelerine yer verdi. Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor.