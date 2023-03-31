SSL Sertifikası Nedir?

SSL sertifikaları, web siteleri için en önemli güvenlik önlemlerinden biridir. Bu sertifikalar, internet tarayıcıları ve web sunucuları arasındaki güvenli bağlantıyı sağlarlar. SSL sertifikaları sayesinde, bir web sitesindeki tüm bilgiler şifrelenerek gönderilir ve sadece doğru adres tarafından okunabilir.

SSL Sertifikası Nasıl Çalışır?

Bir web sitesi, SSL sertifikası olmadan sadece HTTP üzerinden veri aktarımı yapar. Bu durumda, veriler şifrelenmeden gönderildiği için herkes tarafından görülebilir. Bu da, özellikle kişisel bilgilerin paylaşıldığı işlemlerde, ciddi güvenlik açıkları yaratabilir.

SSL sertifikası ile birlikte, web sitesindeki tüm veriler şifrelenerek gönderilir ve sadece doğru adres tarafından okunabilir. Bu sayede, bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan kötü niyetli kişilerin verilerinizi okuması veya çalması engellenir.

SSL sertifikaları, iki anahtar kullanarak çalışır: açık anahtar ve özel anahtar. Açık anahtar, web sitesi ile iletişim kuran tarayıcı tarafından kullanılır. Özel anahtar ise, sadece web sitesi sahibi tarafından kullanılabilir ve verilerin şifrelenmesinde kullanılır. Bu iki anahtar sayesinde, veriler güvenli bir şekilde şifrelenerek aktarılır ve doğru adres tarafından okunabilir.

SSL Sertifikası Türleri Nelerdir?

SSL sertifikaları, farklı amaçlar için farklı türlerde sunulur. En yaygın SSL sertifikası türleri şunlardır:

DV Sertifikası: Bir web sitesi için temel düzeyde bir SSL sertifikasıdır. Bu sertifika, tek bir alan adını korur.

Wildcard Sertifikası: Bir web sitesindeki tüm alt alanları kapsayan SSL sertifikasıdır. Örneğin, abc.com, mail.abc.com, info.abc.com gibi tüm alt alanları kapsayabilir.

EV SSL Sertifikası: Birden fazla alan adı veya alt alan adını kapsayan SSL sertifikasıdır. Bu sertifikalar, genellikle bir kuruluşun farklı departmanlarına veya web sitelerine yönelik kullanılır.

SSL Sertifikası Neden Önemlidir?

SSL sertifikası, web sitelerinin ziyaretçilerine güven vermesini sağlar. Bu sertifikalar sayesinde, bir web sitesi üzerindeki işlemler güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Özellikle e-ticaret siteleri veya kişisel bilgilerin paylaşıldığı web siteleri için SSL sertifikası şarttır.

Ayrıca, SSL sertifikası, Google tarafından da önemli bir faktör olarak kabul edilir. Google, güvenli bir internet deneyimi sunmak için SSL sertifikasına sahip web sitelerini öncelikli olarak listeler. SSL sertifikasına sahip olmayan web siteleri ise, Google arama sonuçlarında geri planda kalabilir.

SSL sertifikası ayrıca, web sitelerinin ziyaretçilerinin verilerini koruma yükümlülüğünü de yerine getirir. Bir web sitesi, SSL sertifikası olmadan ziyaretçilerin verilerini toplarsa, yasal olarak sorumlu tutulabilir.

SSL Sertifikası Nasıl Alınır?

SSL sertifikası, web sitesi sahipleri tarafından farklı kaynaklardan satın alınabilir. SSL sertifikası satın almadan önce, birkaç faktörü dikkate almak önemlidir. Bu faktörler aşağıdaki gibi listelenebilir:

Sertifika sağlayıcısının güvenilirliği,

Sertifikaların kapsamı ve seviyesi,

Sertifikaların uyumluluğu.

SSL sertifikası satın alındıktan sonra, web sitesinde kurulum işlemi yapılmalıdır. SSL sertifikası kurulumu, web sitesi barındırma sağlayıcısının yönergelerine göre yapılabilir.

SSL sertifikaları, ziyaretçilerin verilerini korur ve internet üzerinde güvenli bir deneyim sunar. SSL sertifikası satın alırken, sertifika sağlayıcısının güvenilirliği, sertifikaların kapsamı ve uyumluluğu gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

SSL Sertifikası Kurulumu Nasıl Yapılır?

SSL sertifikası satın alındıktan sonra, web sitesinde kurulum işlemi yapılmalıdır. Kurulum işlemi, web sitesinin barındırıldığı sunucu tipine göre değişebilir. Aşağıda, SSL sertifikası kurulumu için genel adımlar bulunmaktadır:

Sertifika talebinin oluşturulması: SSL sertifikası kurulumu için öncelikle, sertifika sağlayıcısından bir talep dosyası (CSR) oluşturulması gerekir. Bu dosya, web sitesinin adını ve diğer bilgileri içerir.

Sertifikaların indirilmesi: Sertifika sağlayıcısı, talep dosyasını aldıktan sonra SSL sertifikası ve gerekli ara sertifikaları sağlar. Bu sertifikalar, sertifika sağlayıcısı tarafından bir e-posta veya web arayüzü aracılığıyla indirilebilir.

Sertifikaların yüklenmesi: SSL sertifikası ve ara sertifikalar, web sitesinin barındırıldığı sunucunun yönetim arayüzünden yüklenir. Bu işlem, sunucu tipine göre farklılık gösterir. Örneğin, Apache sunucuları için, SSL sertifikası ve ara sertifikalar, SSL sertifikası konfigürasyon dosyasına eklenerek yüklenir.

Sertifikaların yapılandırılması: SSL sertifikası yüklendikten sonra, web sunucusunun SSL ayarları yapılandırılmalıdır. Bu ayarlar, web sunucusunun yapılandırma dosyasında veya yönetim arayüzünde yapılabilir.

Test işlemi: SSL sertifikası kurulumu tamamlandıktan sonra, web sitesi test edilmelidir. SSL sertifikası doğru şekilde yüklendiğinde, web sitesi URL'sinin başındaki "http" ifadesi "https" olarak değişir ve web tarayıcısı, web sitesinin güvenli olduğunu doğrular.

SSL Sertifikası Kurulumu için İpuçları

SSL sertifikası satın almadan önce, web sunucusunun hangi türde olduğu kontrol edilmelidir. Kurulum adımları, sunucu tipine göre değişebilir.

SSL sertifikası, web sitesinin tam URL'si ile birlikte satın alınmalıdır. Örneğin, www.ornek.com ve www.ornek.com.tr alan adları için ayrı ayrı SSL sertifikası satın alınması gerekir.

SSL sertifikası yüklenirken, sertifikaların doğru sırayla yüklenmesine dikkat edilmelidir. Ara sertifikalar, önceki sertifikanın altında yüklenmelidir.

SSL sertifikası, internet üzerindeki veri transferlerini şifreleyen ve güvenli hale getiren bir teknolojidir. Bu sertifika, özellikle e-ticaret, bankacılık ve diğer hassas verilerin aktarıldığı web siteleri için önemlidir.

Web sitelerindeki verilerin şifrelenmesi sayesinde, kötü niyetli kişilerin internet üzerindeki veri transferlerini izlemelerini ve çalmalarını önler. Özellikle şifreler, kredi kartı bilgileri ve diğer kişisel bilgilerin aktarıldığı web sitelerinde kullanılmalıdır.

Ayrıca, web sitelerinin güvenilir olduğunu doğrulayan bir işarettir. SSL sertifikası olan web siteleri, web tarayıcılarındaki adres çubuğunda "https" ifadesi ile gösterilirler. Web tarayıcısında bir kilit simgesi ile de belirtilir.

Web sitelerinin SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) performansını da artırabilir. Google ve diğer arama motorları, SSL sertifikası olan web sitelerine öncelik verirler ve bu web sitelerinin arama sonuçlarında daha üst sıralarda görünmesine yardımcı olurlar.

İnternet üzerindeki veri transferlerinin güvenliğini sağlamak için gereklidir. Web siteleri, müşterilerine güven vermek ve verilerini korumak için SSL sertifikası kullanmalıdırlar. SSL sertifikası satın almak, web sitesinin güvenliğini artırmak ve kullanıcılarının verilerini korumak için küçük bir yatırımdır. Natro SSL sertifikası hizmetinden yararlanarak sitenizi güvenilir hale getirebilir ve arama motoru sonuçlarında organik olarak yükselebilirsiniz.