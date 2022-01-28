Teknoloji devinin CEO'su istifa etti

Çin'in dev teknoloji şirketlerinden Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun istifa etti.

Lei Jun, görevi bıraktığını Çinli sosyal medya platformu Weibo hesabında duyurdu. Aynı zamanda bir konuya da açıklık getirdi. Hakkında çıkan ‘istifa etti’ haberlerinin, sanki Xiaomi ile bağını tamamen koparmış gibi bir algı yarattığını ifade eden 52 yaşındaki yönetici, işin aslının daha farklı olduğunu ve Xiaomi’yi tamamen bırakmayacağını dile getirdi.



Lei Jun, Xiaomi Group’ta kalmaya devam ediyor

Asyalı yönetici, Weibo hesabında yaptığı paylaşımda sadece Xiaomi’nin tüketici elektroniği ürünlerinden sorumlu olan Beijing Xiaomi Electronic Products Co Ltd şirketindeki görevinden ayrıldığını belirtti. Ancak şirketi tamamen bırakmadığını vurgulayan Lei Jun, Xiaomi’nin tüm alt kuruluşlarını bünyesinde barındıran Xiaomi Group’ta kalmaya devam edeceğini söyledi.

Xiaomi kurucusu Lei Jun, açıklamasında “Xiaomi Group’un çok sayıda yan kuruluşu var. Bu kuruluşların yasal temsilcilerinin ve yönetim kurulunun zaman içinde değişmesi çok normaldir. Meseleyi yanlış yerlere çekmenin bir anlamı yok.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Xiaomi’nin Halka İlişkiler Genel Müdürü Wang Hua da, Lei Jun’un istifa ettiği yönündeki haberlerin yanlış algı yarattığını ifade etti. Jun’un Xiaomi Group’taki görevini bırakmadığını bir kez daha yineleyen Wang Hua, bundan böyle yöneticinin markanın otomobil üretim planlarına odaklanacağını sözlerine ekledi.