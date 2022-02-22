TikTok'un Güvenlik Danışma Konseyi'nde bir Türk

TikTok, dünyada bir ilke imza atarak, aralarında bir Türk akademisyenin de bulunduğu altı kişilik "Güvenlik Danışma Konseyi" kurduğunu açıklarken, Türk kullanıcıların verilerinin uluslararası boyutta özel koruma altında olduğunu bildirdi.

TikTok, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na gönderdiği 17 sayfalık raporunda, "güvenlik, çeşitlilik, kapsayıcılık ve özgünlüğün" vazgeçilmez öncelikleri olduğunu kaydetti. TikTok, "En önemli taahhüdümüz, topluluğumuzu güvende tutan bir ortam sağlamaktır" dedi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, TikTok ayrıca kısa süre önce, platforma en doğru güvenlik uygulaması ve politikası konusunda rehberlik etmeyi amaçlayan Güvenlik Danışma Konseyi'nin kurulduğunu açıkladı ve şu bilgileri verdi:

"Akademi ve sivil toplum liderlerinden oluşan altı konsey üyesi, içerik denetleme politikaları ve uygulamaları hakkında tavsiyeler de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda danışmanlık verirken, TikTok'un bölgedeki güvenlik yaklaşımını daha da iyileştirecek stratejiler geliştirmek için de çalışıyor. Daha da önemlisi, dijital refahın önüne geçen esas zorlukları ele alan konsey, bölgemizde ortaya çıkan TikTok'un ve topluluğunun sorunlarını tespit etme noktasında da etkili olacak."

İstanbul Özyeğin Üniversitesi'nden Doç. Dr. Akın Ünver'in de bu konseyde görev aldığını bildiren TikTok, Ünver'i komisyona şöyle tanıttı:

"Carnegie Uluslararası Barış Vakfı 'Dijital Demokrasi Ağı'nın üyesidir. Daha önce Oxford Üniversitesi Teknoloji ve Küresel İlişkiler Merkezi, Oxford İnternet Enstitüsü ve Londra'daki Alan Turing Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Ünver, Princeton, Michigan ve Oxford'da siyasi çatışma üzerine yüksek lisans dersleri verdi. International Studies Association (ISA) Yönetim Konseyi üyesi olarak görev yapan Ünver, Essex Üniversitesi'nden Devlet Doktorasına sahip"

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