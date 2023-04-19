Turkcell Mağaza ve Pasaj’da Ramazan Bayramı fırsatları başladı

Turkcell’in online ve fiziksel satış kanallarında Ramazan Bayramı’na özel fırsatlar başladı. Kampanya kapsamında Türkiye’nin her bölgesinde binden fazla mağaza ve sadece elektronik ürün satışı yapan ilk pazaryeri platformu Pasaj’daki bayrama özel fırsatlar müşterilere cazip indirim fırsatlarıyla sunulacak.

Turkcell, müşterilerine fırsatlar sunan kampanyalarıyla bu bayram da yüzleri güldürüyor. Turkcell’in Türkiye genelindeki mağazaları ve sadece elektronik ürün satışı yapan ilk pazaryeri Pasaj, Ramazan Bayramı döneminde hediye almak isteyenlere bütçe dostu seçenekler sunuyor. 23 Nisan’a kadar devam edecek kampanyada elektrikli mutfak aletleri, bilgisayar, aksesuar ve hobi ürünlerine kadar onlarca kategori ve yüzlerce üründe herkesin bütçesine uygun avantajlar Pasaj ve mağaza müşterilerini bekliyor.

Vade farksız +2 taksit avantajı

Kolay alışveriş için kullanıcılara alternatif ödeme seçenekleri de sunan Pasaj’da ve mağazalarda Turkcell’liler alışverişlerini faturasına yansıtıyor, 36 aya varan taksitle ödeyebiliyor. Ayrıca farklı banka kartlarına yönelik bir diğer kampanya kapsamında müşterilere 30 Nisan’a kadar Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası ve Akbank kredi kartları ile yapılan alışverişlerde peşin fiyatına vade farksız +2 taksit fırsatı sunuluyor.

Mağaza ve Pasaj’da ‘1 taksit bizden’ fırsatı

Mutfak aletlerinde, telefonlarda ve aksesuarlarda markaya özel bayram indirimi de kullanıcıları bekliyor. PHILIPS HD9252/90 Essential Airfryer, Samsung Galaxy A13 128GB ve yalnızca Turkcell'de satışa sunulan Samsung Galaxy S23 Plus 256GB modellerinde, kontratlı ve peşine kontratlı teklifler ile çok özel bir bayram fırsatı sağlanıyor. Ayrıca 20 Nisan - 30 Mayıs tarihleri arasında Turkcell faturasına ek 12 taksitle Apple AirPods ve şarj kutusu da Turkcell Mağazaları ve Pasaj’da “1 Taksit Bizden" fırsatıyla yer alacak.

Pasaj müşterileri yaptıkları alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatından faydalanıyor. Operatör bağımsız herkesin kullanabildiği Pasaj’dan satın alınan ürünlerin tamamı ise yüzde 100 doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor. İstanbul içi seçili ürünlerde 24 saatte teslimat opsiyonu bulunuyor. Kampanya hakkında detaylı bilgiye www.turkcell.com.tr/pasaj üzerinden ve Turkcell uygulamasından erişilebiliyor.