Turkcell, Türkiye’yi gerçek fiberle buluşturmaya devam ediyor

Türkiye’yi ilk kez gerçek fiber internetle buluşturan Turkcell, fiber altyapı yatırımlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Tüm Türkiye’yi fiber ağlarla örmeyi hedefleyen Turkcell, yaptığı yatırımlara bir yenisi daha ekledi. Son olarak Kahramanmaraş ilindeki bireysel ve kurumsal müşterilerine sabit fiber interneti götüren Turkcell, böylece tüm Türkiye’de yaklaşık 4 milyon haneyi ışık hızında internetle buluşturmuş oldu.

Türkiye’ye teknolojik altyapı yatırımlarında da öncülük eden Turkcell, fiber internet hizmetini ülkenin dört bir yanına ulaştırmak için yatırımlarını bütün hızıyla sürdürüyor. Son olarak Kahramanmaraş ilini de gerçek fiberle buluşturan Turkcell, ilk etapta il genelinde 100 bin haneye ışık hızında internet erişimi sağlayacak. Yapılan yeni yatırımla birlikte Turkcell’in Türkiye genelindeki toplam fiber altyapısının uzunluğu 55 bin km’ye ulaştı.

Fiber konusunda yapılan her bir yatırımın ülkenin dijitalleşme çalışmalarına büyük katkı sağladığının altını çizen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi: “Pandemiyle birlilkte dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Ülkenin tamamında insanlarımız işlerini, eğitimlerini, alışverişlerini hatta sevdikleri ile olan iletişimlerini internet üzerinden dijital olarak sürdürdü. Bu dönemde hızlı ve kaliteli internete olan ihtiyaç daha da arttı. Ülke insanının hak ettiği internet hizmetini sunmanın yolu da şüphesiz fiber altyapıdan geçiyor. Türkiye’nin Turkcell’i olmanın bilinciyle tüm Türkiye’yi evlerin kapısına kadar giden gerçek fiber internetle buluşturmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunun son örneği ise Kahramanmaraş ili oldu. Bundan böyle Kahramanmaraş’ta yaşayan bireysel ve kurumsal müşterilerimiz de Turkcell’in benzersiz fiber internetini kullanmaya başlayacaklar. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun.”

“Fiberde çözümün yolu ortak altyapıdan geçiyor”

Ceyhun Özata sözlerini şöyle sürdürdü: “Fiber konusunu memleket meselesi olarak görüyoruz. Sadece sabit internet erişimi için değil Türkiye'nin 5G'ye geçişi ile her alanda dijitalleşmesini hızlandırması için gerekli koşullardan biri de fiber altyapı. Bugün ülkemizin sahip olduğu toplam fiber altyapıya ek olarak 1 milyon kilometre uzunlukta fibere daha ihtiyacımız var. Her ne kadar biz üzerimize düşeni yapıp, yatırımlarımıza devam ediyor olsak da yıllardır söylediğimiz gibi Türkiye'nin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesi adına ortak fiber altyapı en doğru seçenek olarak görüyoruz. Bu sayede ülke insanın en iyi hizmeti alması için rekabetin altyapıda değil hizmet ve servislerde olması gerektiğini düşünüyoruz.”

Fiber müşterilerine duvarları yıkan teknoloji Wi-Fi 6

Evlere kadar gerçek fiberi götüren Turkcell, ev içindeki kapsamayı artırmak için de Türkiye’de ilk kez Wi-Fi 6 teknolojisini sunmaya başladı. Wi-Fi 6 ile ev içi kapsaması yüzde 30 oranda artarken, mevcut Wi-Fi teknojilerinden farklı olarak çoklu cihaz ve yoğun kullanımlardan kaynaklanan hız düşüşünün de önüne geçilebiliyor. Duvarları yıkan teknoloji olarak nitendirilen Wi-Fi 6, ev içerisinde aynı kalitede fiber internet kullanımı yapılmasına destekliyor. Ayrıca tüm Turkcell fiber internet müşterileri Wi-Fi 6 hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.