Turkcell’in ''Dijital Operatör'' uygulaması yenilendi

Turkcell müşterilerinin tüm işlemlerini saniyeler içinde cep telefonları üzerinden gerçekleştirmelerine imkan tanıyan ‘Dijital Operatör’ uygulaması yenilendi. İşlemleri ve menüleri daha kolay hale getirilen uygulama üzerinden, Turkcell’li olsun olmasın herkesin alışveriş yapabildiği Türkiye’nin ilk elektronik pazar yeri Turkcell Pasaj’a da hızla ulaşılabiliyor.

Turkcell müşterilerinin cep telefonları üzerinden kalan tutar ve paketlerini görüntüleme, fatura inceleme ve ödeme, kendilerine uygun cihaz, uygulama ve paketleri inceleyip satın alma gibi işlemleri evlerinden çıkmadan, çağrı merkezini aramadan kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirmesine yarayan ‘Dijital Operatör’ uygulaması, kullanıcılarının ihtiyaç ve taleplerine göre yenilendi.

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, pandemi döneminde değişen tüketici ihtiyaçları doğrultusunda ‘Dijital Operatör’ uygulamasını daha da geliştirdiklerini belirtti. Özdal, “Müşterilerimizin tüm işlemlerini saniyeler içerisinde ‘cep’ten çözmesine imkan tanıyan ‘Dijital Operatör’ uygulamamız, yeni eklenen özellikleriyle ‘şimdiki normal’de ortaya çıkan tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek bir konumda” diye konuştu.

Özdal, yükleme sayısı 58,3 milyonu, üç aylık aktif kullanıcı sayısı ise 23,3 milyonu aşan Dijital Operatör’ün 2021’de büyümeye devam edeceğini vurgularken, “Yeni Dijital Operatör’de kullanıcılar ihtiyaçlarına göre rahatlıkla Turkcell ve Türkiye’nin ilk elektronik pazar yeri Turkcell Pasaj arasında geçiş yapabiliyorlar. Ücretsiz uygulamamızın kullanıcılarına sağladığı fayda ve avantajlar da artarak devam edecek” dedi.

Tek uygulamada iki dünya

Yeni Dijital Operatör’de kullanıcılar rahatlıkla Turkcell ve Türkiye’nin ilk elektronik pazar yeri Turkcell Pasaj arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyorlar. Uygulamanın alt ve üst menü yapısıyla, genel görünümü, her iki tarafta da ihtiyaca yönelik olarak farklılaştırıldı.

Turkcell abonesi olmayan müşteriler de Turkcell Pasaj’ın Dijital Operatör üzerindeki ana sayfasında çok sayıda indirimli ürün ve kampanyaya kolayca ulaşarak alışveriş yapabiliyorlar. Akıllı cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar, tablet, beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri gibi birçok ürünün sunulduğu Turkcell Pasaj’da müşteriler hızlı teslimat ve esnek ödeme avantajlarından da Turkcell güvencesiyle faydalanabiliyorlar.

İşlemler ve menüler artık çok daha pratik

Dijital Operatör’ün Turkcell tarafında, kullanıcıların hatlarıyla ilgili yapabileceği tüm işlemler kategorilere ayrıldı, ayrıca işlemlere kolayca ulaşılabilmesi için fonksiyonlar tek ekranda toplandı. Uygulamanın yeni versiyonunda tüm paket işlemleri yeni paketler ekranında konumlandırıldı, Turkcell’in BiP, fizy, Dergilik ve TV+ gibi dijital servisleri de daha ön plana alındı.

Dijital Operatör kullanıcıları uygulama üzerinden;