Twitter, Threads arama sonuçlarını engelledi!

Twitter’ın şimdiye kadarki en ciddi rakiplerinden biri olarak görülen Threads ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Meta'nın Twitter rakibi uygulaması Threads son günlerde gündemde. Şimdiden 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan uygulama, Twitter'ın şimdiye kadarki en ciddi rakiplerinden biri olarak gösterilmeye başlandı. ARAMA SONUÇLARINDA ENGELLENİYOR Şimdilerde ise Twitter'ın arama sonuçlarında Threads bağlantılarının gösterilmesini engellediği iddiası konuşuluyor. Normalde böyle bir arama yapıldığında Threads bağlantısı bulunan her tweet'in gösterilmesi gerekiyor. Yaşanan durumun ise bir engelleme olduğu öne sürülüyor.