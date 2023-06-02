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Twitter'ın en güçlü rakibi, 100 bin kullanıcıyı açtı

Twitter'ın en güçlü rakibi, 100 bin kullanıcıyı açtı
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Twitter kurucusu Jack Dorsey'in platformu Elon Musk'ın satın alması sonrasında kurduğu ve sadece davetle üye okunabilen Bluesky'ın kullanıcı sayısı 100 bini geçti.

Shift Delete'in haberine göre, Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey'in Nisan 2023'te Twitter'a alternatif olarak kurduğu 'Bluesky' isimli sosyal medya platformu kullanıcı sayısı 100 bini geçti. Yalnızca davetiye ile üye olunabilen platformun paylaşılan gönderi sayısının da 3.1 milyonu aştığı belirtiliyor. 

Bluesky'da davetiye sisteminin kaldırılması ve genel kullanıma açılması halinde, Twitter'a karşı ciddi bir rakip olacağı yorumları yapılıyor.

Etiketler Bluesky twitter rakip twitter'ın rakibi
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