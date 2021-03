Twitter'ın ücretli özelliği sızdı!

Twitter, popülaritesine rağmen reklam gelirlerinde istediği seviyede artışın yaşanmaması sonrası bir süredir alternatif yollar arıyor.

Mikro blog platformunun ekstra özellikler için ücretli aboneliğe geçmeyi planladığı bir süredir sıklıkla dile getiriliyordu.

Jane Manchun Wong isimli bir araştırmacı "tweet'i geri al" hizmetinin paralı servislerden birisi olacağını gözler önüne seren bir görüntü yayınladı.

Wong, bu özelliğin "tweet'i sil" özelliğinden farklı olacağını, söz konusu ücretli özellik ile tweet'lerin gönderilmeden durdurabileceğinin altını çizdi.

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1