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Twitter'ın ücretli özelliği sızdı!

Twitter'ın ücretli abonelik sistemiyle ilgili sızan bir ekran görüntüsü hangi özellikler için ücret talep edileceğini ilk kez ortaya çıkardı.

Twitter, popülaritesine rağmen reklam gelirlerinde istediği seviyede artışın yaşanmaması sonrası bir süredir alternatif yollar arıyor.

Mikro blog platformunun ekstra özellikler için ücretli aboneliğe geçmeyi planladığı bir süredir sıklıkla dile getiriliyordu.

Jane Manchun Wong isimli bir araştırmacı "tweet'i geri al" hizmetinin paralı servislerden birisi olacağını gözler önüne seren bir görüntü yayınladı.

Wong, bu özelliğin "tweet'i sil" özelliğinden farklı olacağını, söz konusu ücretli özellik ile tweet'lerin gönderilmeden durdurabileceğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz ay Twitter’ın gelir ürünleri sorumlusu Bruce Falck Bloomberg'e 'ücretli özellik' ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Söz konusu açıklamada ücretli modelin masadaki opsiyonlardan biri olduğu, ancak şu an için farklı seçeneklerin erken keşif aşamasında olduğu bilgisine yer verilmişti.

Etiketler twitter ücretli özellik
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