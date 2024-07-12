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Uzayda mahsur kalan astronotlar bu mesajı gönderdi

Uzayda mahsur kalan astronotlar bu mesajı gönderdi
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan 2 NASA astronotu Dünya'ya mesaj gönderdi.

NASA astronotlarını UUİ'ye taşımak üzere özel şirketlerle çalışan Ticari Mürettebat Programı'nın (The Commercial Crew Program) bir parçası olan Starliner 5 Haziran'da fırlatıldı ve aracın ay sonunda Dünya'ya geri dönmesi planlanıyordu.

Fakat uzay istasyonuna yolculuk sırasında araçtaki helyum sızıntıları ve itici sorunları, dönüşü geçici bir süre için geciktirdi.

Halihazırda NASA ve Boeing, New Mexico'daki White Sands Füze Alanı'nda Starliner'ın tasarımıyla ilgili testler yürütüyor.

Wilmore testlerden bahsederken "Başarısızlık bir seçenek değil mantrasını duymuşsunuzdur, o yüzden hâlâ buradayız" diye ekledi.

Yaptığımız testlerin bizi doğru cevaplara ve geri dönmek için ihtiyaç duyduğumuz verilere ulaştıracağına güveniyoruz. Boeing'den Mark Nappi, Starliner'ın hemen acil bir şekilde dönebileceğine inandığı halde "Boşlukları doldurmak ve bu testi yaparak emin olmak istiyoruz" dedi.

Yetkililer dönüş tarihinin verilere bağlı olduğunu söyledi.

Independent haberine göre; Ticari Mürettebat Programı'ndan Steve Stich "Bazı veriler olumlu bir şekilde temmuz sonunu mümkün gösteriyor ama veriyi takip ederek adım adım ilerleyeceğiz" dedi.

NASA'yla dönüş uçuşuna hazırlık değerlendirmesi de dahil olmak üzere istasyondan ayırma ve iniş öncesindeki süreçlerimizi sistemli bir şekilde yürüteceğiz. Bu gayet standart bir prosedür.

Starliner'ın, Boeing'in Elon Musk'a ait SpaceX'le girdiği NASA'yla iş birliği rekabetinde önemli bir kilometre taşı olması bekleniyordu.

Proje başlatıldığında, programın yıllarca gerisinde kalmış ve bütçeyi 1,5 milyon dolar aşmıştı bile ve Starliner'ın sorunları, arızalanan uçaklar yüzünden geçen aylarda Boeing'in ticari uçuş işinde yaşadığı mahcubiyetlere ve muhbirlerin, şirketin güvenliği ve kalite kontrol prensiplerine dair büyük sorularına bir yenisini ekledi.

Etiketler nasa astronot uzayda mahsur kaldılar Dünya'ya dönüş
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