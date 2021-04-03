WhatsApp'a kullanıcıları endişelendirecek yeni özellik!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a kullanıcıların birbirine para transfer etmesini sağlayacak bir özellik geliyor.

Dünyada sıklıkla kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, yeni bir özelliği daha kullanıma alıyor. Ancak WhatsApp'ın, uygulama üzerinden para gönderme özelliği, dolandırıcılığa ilişkin endişeleri de gündeme getirdi. Uzmanlar, yeni özelliği bilmeden kullanmanın sakıncalı olduğu vurgusunu yapıyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan tanıyan özelliğini Brezilya'da devreye aldı.

Yeni özelliğin duyurusu Mark Zuckerberg'in Facebook hesabı üzerinden yapıldı. Zuckerberg'in açıklamasına göre, 2018'de Hindistan'da kullanıma sunulan kullanıcıların birbirine para transferi yapabilme özelliği için Brezilya'dan da onay çıktı. Brezilya Merkez Bankası Visa ve Mastercard kartları ile WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine para göndermelerine izin vermeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Whatsapp’a gelen bu yeni özellik bireysel kullanıcılar için ücretsiz olacak, işletmelerden ise belirli bir ücret talep edilecek.