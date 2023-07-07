Windows 12 ne zaman çıkacak?

Microsoft, yapay zeka destekli Windows 12 işletim sistemini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte Windows 12 hakkında detaylar...

Microsoft, 2024 sonbaharında yeni Windows 12 işletim sistemini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve şimdi "kayan" görev çubuğuna sahip bir masaüstü de dahil olmak üzere yeni tasarımları deniyor.

Microsoft, Build 2023 geliştirici konferansında henüz resmi bir adı olmayan "yeni nesil Windows" üzerinde çalıştığını ima etmişti.

Şirket içi belgelere göre, Windows 12 benzersiz bir özelliğe sahip farklı bir masaüstü türü sunabilir: Kayan bir görev çubuğu. Buradaki fikir, görev çubuğunun masaüstünden ayrılmış ve yuvarlatılmış kenarlarla masaüstünün üzerinde yüzüyormuş gibi görünmesi.

NE ZAMAN GELİYOR?

Donanımhaber'in aktardığı haberde şirkete yakın kaynaklara göre Microsoft, Windows 12'yi ARM işlemciler için optimize ediyor. Şirket ayrıca yeni işletim sistemine "yapay zeka unsurları içeren derinlemesine entegre özellikler" eklemeyi planlıyor. Kaynaklar, bu özelliklerin yeni olacağını ve Windows Copilot gibi halihazırda yayınlanmış projelerle ilgisi olmayacağını belirtiyorlar.

Diğer kaynaklar da daha önce Windows 12'nin yapay zekaya sahip olacağını bildirmişlerdi. Önümüzdeki yılın sonbaharında piyasaya sürülmesi planlananan Windows 12 için 2025 yılında daha geniş bir dağıtım bekleniyor.