Yapay zeka ChatGPT’ye bir dava daha

Avustralya'da Hepburn Belde Başkanı Brian Hood, kanuna aykırı uygulamaları yetkili makamlara ifşa ettiği davada rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya olduğu iddiasını paylaşan ChatGPT'ye dava açtı.

Avustralya’da Gordon Legal Hukuk Bürosu, ChatGPT’nin, hakkında yapılan sorgulamalarda Hood’un 1999 ve 2005 arasında Malezya, Endonezya ve Vietnamlı yetkililere rüşvet vermekle suçlandığı ve suçunu itiraf etmesinin ardından 30 ay hapis cezasına çarptırıldığı yanıtlarını verdiğini iddia etti.

Gordon Legal’den James Naughton, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, “Kanuna aykırı uygulamaları yetkili makamlara ifşa ettiği davada Hood’un itibarı, yabancı görevlilere rüşvet vermekten sorumlu tutulan biri olarak gösterilmesi nedeniyle ChatGPT tarafından lekelenmiştir. Bu karalamadır” ifadelerini kullandı.

Naughton, açıklamada “Bu kritik hata ChatGPT’nin yol açabileceği itibar lekeleme örnekleri açısından ufuk açıcı olabilir. Yapay zeka giderek toplumumuza entegre oluyor. Bu sistemin verdiği bilgiler de yasal süreçlere tabi olacaktır. Bu dava Hood’un karalanan itibarını düzeltmek içindir” değerlendirmesinde bulundu.

Gordon Legal, ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI’ye bildirimde bulunarak düzeltme talep etti.

Gordon Legal, yapay zekâ tabanlı bot ile mahkemelik olmaya hazırlanırken; bu, ChatGPT’nin son zamanlarda yaşadığı ilk kriz değil.