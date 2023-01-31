Yapay zeka robotu kafaları karıştırdı: Google'ın tahtı sallanıyor mu?

OpenAI tarafından oluşturulan çevrimiçi yapay zeka robotu ChatGPT'nin popülaritesi, birçok kişinin Google gibi arama motorlarının tahtının sallandığını düşünmesine neden oldu.

Interesting Engineering'in haberine göre; geçen yıl Kasım ayında tanıtılan ChatGPT, milyonlarca kullanıcının soru sormak için favori adresi haline geldi. ChatGPT, onlarca sayfaya yayılan bir arama sonucuna yanıt vermek yerine, soruları sohbet tarzında yanıtlayarak kullanıcıların işini de kolaylaştırdı.

ChatGPT'nin, ilk çıktığında, 'sarı sayfalar' uygulamalarına son veren Google'ı tahtından edebileceği düşünülüyor. Önceleri, Google'ın üst düzey yöneticilerinin yapay zeka uygulaması üzerine bir araya geldiği ve yeni stratejilerin konuşulduğu ortaya çıkmıştı.

GOOGLE'IN SONU GELİYOR MU?

Gmail'in mucidi Paul Buchheit, ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının, Google'ın en çok para kazandığı yer olan arama motoru sonuç sayfalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırabileceğini söyledi.

Uzmanlar, ChatGPT'nin kullanıma sunulmasıyla birlikte, kullanıcıların daha basit yanıtlar aradıklarından, Google'ın hızla ilgisizliğe itilebileceğini iddia etti.

CHATGPT NE DÜŞÜNÜYOR?

ChatGPT, kendisine sorulan, "ChatGPT Google'ın sonunu getirir mi?' sorusuna, "Hayır, ChatGPT Google'ın sonunu getirmek için dizayn edilmedi. ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka robotudur, Google ise kullanıcıların web'den bilgi bulmasını sağlayan bir arama motorudur. ChatGPT, arama motorları da dahil olmak üzere çeşitli uygulamaları geliştirmek için kullanılabilir, ancak bunların yerini alması amaçlanmamıştır." cevabını verdi.