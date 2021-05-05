  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Yerli motor BATU'nun ateşlemesi tamam!

Yerli motor BATU'nun ateşlemesi tamam!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için geliştirilen bin 500 beygir gücündeki ilk yerli motor BATU'nun ateşlemesinin tamamlandığını duyurdu.

İlk motor BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim Mühendisler yapıyor" dedi.

Etiketler yerli yerli motor batu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İbrahim Uslu: ''Muhalefet bunu yaparsa Erdoğan ilk turda kazanamaz''
Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı ? Son anket açıklandı
Tam kapanma uzayacak mı ? Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Doktorlar şoke oldu! 7 çocuk bekleyen anne 9 çocuk doğurdu!
CHP’den AK Parti'ye 128 saniyelik ''tam'' kapanma videosu
Bakan Ziya Selçuk'un gençlik fotoğrafı olay oldu!
Güler misin ağlar mısın? AK Partili vekil Afganistan'ı Türkiye sandı!
Eski kasa BMW'sini restorasyona bıraktı... İşte sonuç...
Erdoğan'dan camide biber gazlı müdahale için ilk yorum
Prof. Dr. Uğur Şahin Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi