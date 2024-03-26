''Yok artık'' diyeceksiniz! ABD, Ay'a insan ve mal taşıyacak tren getiriyor

ABD Savunma Bakanlığı, Ay yüzeyinde insan ve mal taşıyacak bir demiryolu ağı inşa etmeye hazırlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen "Ay yüzeyinde demiryolu sistemi" planı hem insanları hem de Ay'a götürülen malzemeleri taşıyabilecek.

Havacılık ve uzay devi Northrop Grumman tarafından tasarlanan "Ay demiryolu planının" Ay'da ciddi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya olanak sağlaması bekleniyor.

Şirketin temsilcileri, "Planlanan Ay demiryolu ağı, Ay yüzeyinde ticari girişimler için insanları, malzemeleri ve kaynakları taşıyabilir. Bu da ABD ve uluslararası ortaklar için uzay ekonomisine katkıda bulunabilir" diye konuştu.

Northrop Grumman, Aralık ayında ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından, insanlığı uzaya taşımaya yardımcı olacak fikirler yaratmayı amaçlayan "Luna-10" çalışmasına katılmak üzere seçilen 14 şirketten biriydi.

Başlangıç olarak şirket Ay'da bir demiryolu hattı inşa etmek için hangi kaynakların gerekli olduğunu belirleyecek. Daha sonra projenin maliyet ve riskleri hesaplanacak ve operasyonel bir Ay demiryolu sisteminin prototipleri oluşturulmaya başlanacak.

DARPA'nın Luna-10 çalışmasına katılmak üzere seçtiği diğer şirketler arasında Elon Musk'ın SpaceX'i ve Jeff Bezos'un Blue Origin'i de yer alıyor.

Uzmanlara göre çalışma, önümüzdeki 10 yıl içinde "sivil uzay topluluğunun Ay üzerinde ve çevresinde ticari faaliyetleri teşvik etme konusundaki düşüncelerini alt üst etme" potansiyeline sahip.

Şirketler, önümüzdeki ay, Ay Yüzeyi İnovasyon Konsorsiyumu'nda çalışmalarına ilişkin daha fazla ayrıntı açıklayacak.

ABD ve Çin, Ay'ın gizemli güney kutbunun kalıcı bir Ay üssü inşa etmek için en uygun yer olduğuna inanıyor.