Anasayfa Video Galeriler Gündem 5 dakika süren hortum kabusu kamerada! 5 dakika süren hortum kabusu kamerada! 26 Haziran 2022 Pazar Saat: 17:10 Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b868d3aa94930cdf550df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim'de meydan kavgası: Tekme tokat birbirlerine girdiler Türk mühendisler geliştirdi: Milli denizaltının üretimi başlıyor! Bunu da gördük! Avukatlar kaçak göçmen otobüsünün önünü kesti! Balayı dönüşü feci kaza: 2 ölü, 16 yaralı 10 yıl önce yanan alan yeniden ormana dönüştü Küle dönen ormanlar küllerinden doğdu! Bomba yüklü kamyon böyle imha edildi Yeşil saha boks ringine döndü! Gece yarısı ortalık savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı var!