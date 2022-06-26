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  4. 5 dakika süren hortum kabusu kamerada!

5 dakika süren hortum kabusu kamerada!

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

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