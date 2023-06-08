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Ağlara takılan dev balinayı kurtarma operasyonu kamerada

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Avustralya'da balıkçı ağlarına takılan kambur balina, Sea World Foundation ekipleri tarafından kurtarıldı.

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