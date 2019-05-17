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  3. 17 Mayıs 2019 18:19

Ameliyattan İmamoğlu'na mazbatayı isteyerek çıktı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için atılan sloganın ameliyattan çıkan narkozlu bir genç tarafından söylenmesi sosyal medyada olay oldu.

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