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  3. 09 Nisan 2020 10:25

Yerli sondaj gemisi Fatih İstanbul'da

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", İstanbul'a geldi. Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz'den hareket eden gemi Yenikapı açıklarına demirledi.

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