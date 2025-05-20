19 Mayıs’ta Bodrum’a Yakışır Kutlamalar

Bodrum Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bodrum merkez, Turgutreis ve Yalıkavak’ta üç ayrı konser etkinliği düzenlendi. Bodrum Belediye Meydanında Can Bonomo, Turgutreis Atatürk Meydanında Dedublüman, Yalıkavak Atatürk Meydanında ise Zakkum sahne performanslarıyla konser alanını dolduran binlere, bayram coşkusunu yaşattı.

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 106. yılı ve ülkeyi emanet ettiği gençliğin bayramı, günün erken saatlerinde Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Bodrum Kalesinde devam eden etkinliklerin ardından saat 20.00’de Bodrum Milta Marina, Yalıkavak Belediye Kafe önü ile Turgutreis Akçaalan’dan konser alanlarına kortej yürüyüşü düzenlendi. Meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüş yapan vatandaşlar, marşlar söyleyerek 19 Mayıs’ın 106. yıl dönümünde Atatürk’e minnetlerini dile getirdi.

Etkinliklere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan konser etkinliklerinde havai fişek gösterisi Bodrum semalarını aydınlatarak izleyenlere görsel şölen yaşattı. Cep telefonu feneriyle yapılan ışık gösterisine ise binlerce vatandaş katıldı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Mayıs’ın 19’u Mustafa Kemal Paşa Samsun’da. Türk milletinin bağımsızlığını yine milletin kendi iradesinin kurtaracağına inanıyordu. Bu milletin damarlarında bağımsızlık vardı. Bu milletin damarlarında özgürlük vardı; hak, hukuk, adalet vardı. Yaşasın çağdaş, demokratik, laik, hukuk devletimiz. Bu millet; hür iradesini, bağımsız geleceğini sonsuza dek sürdürecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun.”

“Yakmış olduğumuz yüzlerce meşale; hiçbir zaman, hiçbir şartta sönmeyecek Cumhuriyet ateşini temsil ediyor.”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet sevdalılarına seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

Samsun’dan yakılan kurtuluş meşalesinin yıl dönümünde, o meşalenin aydınlığıyla bugün Bodrum’u, Yalıkavak’ı, Turgutreis’i, Mumcular’ı, Muğla’yı, Türkiye’nin dört bir yanını dolduran milyonlarca Cumhuriyet sevdalısı hoş geldiniz. Biraz önce yakmış olduğumuz yüzlerce meşale; hiçbir zaman, hiçbir şartta sönmeyecek Cumhuriyet ateşini temsil ediyor. İyi ki Cumhuriyet var, iyi ki sizler varsınız. Benim ‘Bütün ümidim gençliktedir!’ diyen Ata’mızın izinden yürüyen milyonlar, Türkiye’nin dört bir yanında bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor. Meydanlarda, sahalarda omuz omuza Millî Mücadelemizin en önemli adımlarından birini hep beraber yaşıyoruz. Ve bugün burada Ata’sına, Cumhuriyet’e, devrimlere bağlı binlerce Bodrumlu en üst perdeden, en yüksek sesle Cumhuriyeti ve Atatürk’ü haykırıyor. Çok yaşa Atatürk, çok yaşa Türkiye Cumhuriyeti! İlelebet payidar kal Türkiye Cumhuriyeti!”

Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından biri olarak çok sevdiği Bodrum’a ve Bodrumlulara hizmet etme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Başkan Tamer Mandalinci, “Sizleri çok seviyorum, sizler için çok daha güzel işler yapacağız, çok çalışacağız. Çünkü Ata’mızın dediği gibi ‘Dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla ve asla yorulmazlar.’ Hep beraber, Bodrum’umuzu uluslararası marka yapma yolunda azimle kararlılıkla cesaretle çalışacağız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun.” diyerek sözlerine son verdi.