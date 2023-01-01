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2023’e Beşiktaş Murat Boz ile ‘merhaba’ dedi

2023’e Beşiktaş Murat Boz ile ‘merhaba’ dedi
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Beşiktaş Belediyesi, 2023’e Barbaros Meydanı’nda düzenlenen Murat Boz konseriyle merhaba dedi. Yeni yılın coşkusunu gecenin ilerleyen saatlerine kadar yaşayan Beşiktaşlılar, unutulmayacak bir yılbaşı gecesi yaşadı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; ‘’ 2023 yılının ülkemiz ve kentimiz için sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl olmasını diliyor, yeni yılınızı içtenlikle kutluyorum.’’ dedi.

Beşiktaş Belediyesi, 2023’e Barbaros Meydanı’nda düzenlenen Murat Boz konseriyle merhaba dedi. Yeni yılın coşkusunu gecenin ilerleyen saatlerine kadar yaşayan Beşiktaşlılar, unutulmayacak bir yılbaşı gecesi yaşadı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; ‘’ 2023 yılının ülkemiz ve kentimiz için sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl olmasını diliyor, yeni yılınızı içtenlikle kutluyorum.’’ dedi.

Türkiye, 2023 yılına girmenin heyecanını yaşarken, İstanbul’da kutlamaların adresi Beşiktaş oldu. Beşiktaş Belediyesi, ilçenin tüm cadde ve sokaklarını günler öncesinden yeni yıl konseptiyle süsledi. Saatler 18.00’i gösterdiğinde ise Barbaros Meydanı’nda 2023’e özel yılbaşı korteji düzenlendi. Yılbaşı korteji renkli görüntülere sahne olurken katılımcılar gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi, hemen ardından gerçekleşen Dj performanslarıyla, yeni yılın heyecanı tüm Beşiktaş’ı ısıttı. Beşiktaş Belediyesi ekipleri de etkinliğe katılanlara ışıklı Noel şapkası dağıttı. Saatler 23.00’ü gösterdiğinde ise pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Boz Akmerkez’in katkılarıyla Barbaros Meydanı’nda sahne alarak, Beşiktaşlılara unutulmaz bir gece yaşattı. ‘’Janti’’ parçasıyla açılış yapan sevilen sanatçı ardından ‘’Adını Bilen Yazsın’’, ‘’Özledim’’ parçaları başta olmak üzere birçok sevilen şarkısını yılbaşı gecesi alanı dolduran on binlerce kişi için seslendirdi. Konsere katılan coşkulu kalabalık parçalara hep bir ağızdan eşlik ederek, yeni yılı doyasıya kutladı. Telefonlarının ışıklarıyla zaman zaman görsel şölen oluşturan vatandaşlar, Murat Boz’un şarkılarına ritim de tuttu. 

Yeni yıla girmeye saniyeler kala Beşiktaş’ta, coşku ve heyecan ikiye katlandı. 10’dan geriye doğru sayan Murat Boz’a eşlik eden Beşiktaşlılar, 2023’e girmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadı. Sevilen parçalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar seslendiren sanatçı, katılımcılara unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat
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