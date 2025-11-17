ABB 200 öğrenciyi İzcilik Kampı'nda buluşturdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), farklı şehirlerden gelen yaklaşık 200 öğrenciyi Pursaklar Karaköy Mesire Alanı’ndaki İzcilik Kampı’nda bir araya getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ara tatilde gençlerin doğayla buluşmasını sağlamak amacıyla Pursaklar Karaköy Mesire Alanı’nda İzcilik Kampı düzenledi. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kampa, ABB Spor Kulübü’nün İzcilik Kulübü üyeleri ile Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 7-18 yaş aralığındaki yaklaşık 200 izci katıldı.

BİR HAFTA BOYUNCA HEM ÖĞRENDİLER HEM DE SOSYALLEŞTİLER

9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen kamp boyunca öğrenciler, temel izcilik eğitimleri, doğa yürüyüşleri, takım oyunları ve çeşitli beceri atölyeleriyle buluştu. Genç izciler ateş yakma, düğüm atma, telsiz kullanımı, okçuluk ve el becerileri gibi etkinliklerle bir hafta boyunca hem öğrendi hem de sosyalleşti.

YİĞİT: “SPOR VE SPORCUYA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yiğit, spor ve sporcuya desteklerinin süreceğin ifade ederek, “Öğrencilerimizi doğayla buluşturmak için Pursaklar Karaköy Mesire Alanı’nda Osmaniye, Eskişehir, Konya ve birçok ilimizden izcimizi ağırladık. Bununla birlikte Anıtkabir, Birinci Meclis ve birçok tarihi yerde geziler düzenledik. Belediye olarak spor ve sporcuya desteğimiz devam edecek” dedi.

ABB Ankara Spor İzcilik Önderi Mustafa Köşker ise, “Belediye tarafından bütün ihtiyaçlarımıza destek verildi. Yemeklerimiz verildi, elektrik ihtiyacı, masa, sandalyeye kadar hiçbir ihtiyacımız kalmadı. Önümüzdeki yaz dönemlerinde burasını izcilerle doldurup taşıracağız ve izcilik yapmayan gencimizin, çocuğumuzun kalmamasını diliyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Kampa katılan izciler, yeni beceriler kazanmanın ve farklı illerden arkadaş edinmenin mutluluğunu dile getirerek şunları söyledi:

-Elanur Yılmaz: “Okçuluk öğrendik, bileklik yapıyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz.”

-Aybüke Azra Özese: “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bize bu kamp imkânını sağladığı için teşekkür ederiz. Çeşitli şeyler öğrendik, eğlenceli oyunlar oynadık. Diğer izcilerle arkadaş olduk.”

-Halil Küçük: “Beşinci sınıfa gidiyorum, burayı sevdim, seneye de gelmeyi düşünüyorum. Katıldığım için mutluyum. Anıtkabir’e gittik, müzelere gittik, eğlendik.”

-Süleyman Mert: “Dördüncü sınıfa gidiyorum. Kampı sevdim, her zaman gelmeyi düşünüyorum. Bıçak ve balta kullanmayı, ateş yakmayı, ip bağlamayı öğrendik.”

-Aslıhan Parlak: “Konya’dan geldik, burada bir sürü şey öğrendik. Düğüm atmayı öğrendik, odun kırmayı öğrendik. Çadırla ilgili bir sürü yeni şey öğrendik. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz.”