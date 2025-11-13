ABB'den Başkent'in kalbine yeni sosyal yaşam alanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent genelinde vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına katkı sağlayacak projelerine bir yenisini daha ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Bahçelievler’de çok katlı, modern bir Semt Hali ve Sosyal Yaşam Merkezi inşa ediyor. 4 bin 184 metrekarelik alan üzerinde yükselen projede, otopark, kapalı pazar, kültür ve gençlik merkezleri, kreş, spor alanları ve yeşil teraslar bulunacak. Proje tamamlandığında bölge halkı günlük ihtiyaçlarını karşılarken kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerle de bir araya gelebilecek.

Çankaya Yukarı Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı süren Bahçelievler Semt Hali ve Sosyal Yaşam Merkezi, tamamlandığında yalnızca bir pazar alanı değil, aynı zamanda bölge halkının yeni buluşma noktası olacak.

TOPLAM 18 BİN 856 METREKARE KAPALI ALAN

Toplam 4 bin 184 metrekare alan üzerinde inşa edilen yapı, 18 bin 856 metrekare kapalı alana sahip olacak. Proje; 3 bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat ve çatı katından oluşacak. Her katı farklı işlevlere sahip olacak şekilde planlanan projenin 2’nci ve 3’üncü bodrum katlarında, toplam 132 araçlık otopark, 22 motosiklet otoparkı ve sığınak bulunacak. 1’inci bodrum katta, kapalı pazar alanı, zabıta noktası, mescitler, teknik mahaller ve gündüz bakımevi hizmet verecek.

KÜLTÜR, SANAT, SPOR VE EĞİTİM BİR ARADA

Zemin katta, 22 adet ticarethane ile çocuklar için kreş ve bakımevi bulunacak. 1’inci katta, sanat galerisi, semt müzesi, sergi salonu, kütüphane, spor alanı, atölyeler ve derslikler;

2’nci katta ise 362 kişilik konferans salonu, sahne, gençlik merkezi, kulüp ve seminer odaları, inovasyon merkezi, etüt salonları ve idari birimler Başkentlilere hizmet verecek.

DOĞAYLA İÇ İÇE SOSYAL ALANLAR

Merkezin 3’üncü katında fuaye alanı, teraslar, semt meclisi, toplantı salonları, idari ofisler, kafe ve sardunya bahçesi yer alacak. Çatı katında ise seyir terası, oturma alanları, yeşil peyzaj düzenlemeleri, bostan ve kent bahçesiyle Başkentliler doğayla iç içe bir yaşam alanına kavuşacak.