ABB'den Dünya Meme Sağlığı Günü'ne özel farkındalık etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sağlık alanındaki farkındalık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sağlık alanındaki farkındalık çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim “Dünya Meme Sağlığı Günü” kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, KETEM, Farkındalığın Gücü Derneği ve Su Elçileri Kanserle Mücadele Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, ABB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

BAŞKENT PEMBE IŞIKLARLA AYDINLANDI

Programda KETEM Uzman Doktoru Selcen Kılıç, kanser türleri, artış sebepleri, kanserde erken teşhisin önemi, kendi kendine meme muayenesi, mamografi ve tarama testleri hakkında bilgi verdi. Meme kanserini yenmiş kadınlardan oluşan Farkındalık Korosu’nun performansı ise izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Etkinlik kapsamında ayrıca farkındalığı artırmak amacıyla Ankara Kalesi, Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Atakule, Estergon Kalesi ve Kızılay Meydanı pembe ışıkla aydınlatıldı.

TÜZÜN: “MOTTOMUZ SAĞLIKLI KADIN, GÜÇLÜ TOPLUM”

ABB Konferans Salonu’ndaki etkinliğin açılış konuşmasını yapan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, şu ifadeleri kullandı:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Ekim ‘Dünya Meme Sağlığı Günü’ dolayısıyla, kadın sağlığının korunması ve meme kanserinde erken teşhisin hayati önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla Ankara Kalesi, Atakule, Estergon Kalesi, Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Kızılay Meydanı gibi Ankara’nın sembolik noktalarının pembe ışıklandırma ile aydınlatılması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bir etkinlik planlanmış ve uygulanmaktadır. Etkinlik toplumun tüm kesimlerinde meme sağlığı bilincinin artırılmasını, kadınların kendi becerilerini tanıyarak düzenli kontrolünü yaptırmalarını teşvik etmeyi ve ‘Erken teşhis hayatı kurtarır’ mesajını geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu özel günde mottomuzu tekrar etmek istiyorum, ‘Sağlıklı Kadın, Güçlü Toplum’ anlayışıyla toplumun her kesimini meme sağlığı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum.”

AYHAN: “EN BÜYÜK GÜÇ OMUZ OMUZA VERMİŞ KADINLARDIR”

Farkındalığın Gücü Derneği Başkanı Pınar Ayhan ise, desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek şunları söyledi:

“Ekim ayı, dünyanın dört bir yanında Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak anılıyor ama biz biliyoruz ki farkındalık sadece bir ayla sınırlı değil, yaşamın her gününe dokunması gereken bir bilinçtir. Farkındalığın Gücü Derneği olarak da diyoruz ki; ‘Erken teşhis yaşam kurtarır’ ama sadece bedenlerimizi değil, kalplerimizi de erken fark edelim, çünkü bir hastalığın karşısında en büyük güç birbirine omuz veren, yan yana duran kadınlardır.”

