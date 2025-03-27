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ABB'den kadınlara özel ''Kas İskelet Sistemi Sağlığı'' projesi

ABB'den kadınlara özel ''Kas İskelet Sistemi Sağlığı'' projesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların sağlık ve hareket konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla özel bir program düzenliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Kadınlar Lokali’nde düzenlenen, “Kas İskelet Sistemi Sağlığı” projesi kapsamında; kas- iskelet sağlığını korumaya yönelik eğitimler fizyoterapistler eşliğinde verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, “Kas İskelet Sistemi Sağlığı” projesi ile kadınlar, duruş bozuklukları ve kas-iskelet sistemi sağlığı konusunda bilinçleniyor.

Günlük yaşamda sıkça karşılaşılan duruş bozuklukları, bel ve boyun ağrıları gibi sorunların önüne geçmek için Dikmen Kadınlar Lokali’nde gerçekleştirilen etkinlikte, kas-iskelet sistemini güçlendirmeye yönelik bilgiler de paylaşıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile haftalık olarak planlanan eğitimler, Ankara’nın farklı noktalarında bulunan Kadınlar Lokali’nde düzenlenmeye devam edecek.

EĞİTİMLER FİZYOTERAPİSTLER EŞLİĞİNDE

Fizyoterapistler eşliğinde verilen egzersiz eğitimleri ile kadınların günlük yaşamlarında bedenlerini daha sağlıklı kullanmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten İş Güvenliği Uzmanı Ayşe Güleryüz Aktaş, proje ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Günümüzde özellikle masa başı çalışanlar, ağır işlerde çalışanlar ve hareketsiz yaşam tarzını benimseyen bireylerde kas iskelet sistemi rahatsızlıkları oldukça yaygındır. Biz de Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü iş birliğiyle bu projemizi başlattık ve geniş kitlelere ulaştırmak istedik. Projemizi Kadın Lokallerine taşıdık. Kas iskelet sağlığını korumaya yönelik eğitimler, doğru duruş ve hareket alışkanlığı ile ilgili bilgiler verilmekte fizyoterapistler eşliğinde uygulamalı eğitimler verilerek kadınların günlük yaşamda bedenlerini daha sağlıklı kullanmalarını sağlamaya çalışıyoruz.”

Kas İskelet Sistemi Sağlığı projesi kapsamında Dikmen Kadınlar Lokali’nde eğitim veren Uzman Fizyoterapist Yasemin Özel Aslıyüce, “Biz Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi’nden Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle Kadınlar Lokali’ne geliyoruz. Bilgilendirici seminerler yapıyoruz. Omurga sağlığı, bel boyun ağrılarından korunma yöntemlerini anlatıyoruz. Hangi egzersizleri yapması gerekiyor, hangi kaslarını kuvvetlendirmesi gerekiyor, günlük yaşamda neye dikkat etmesi gerekiyor bunlara yönelik bilgilendirme eğitimi veriyoruz” diye konuştu.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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