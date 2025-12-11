  1. Anasayfa
  4. Ahmet Mekin, çocukluğunu ev gençliğini geçirdiği Küçükçekmece'de

Yeşilçamın usta oyuncusu 94 yaşındaki Ahmet Mekin, Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği “Oyuncu Dediğin Ahmet Mekin” adlı kitap lansmanında hemşehrileriyle buluştu. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda Küçükçekmeceliler, Ahmet Mekin’i büyük ilgiyle karşıladı. Programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı. Programın moderatörlüğünü kitabın yazarı Araştırmacı-Yazar Alican Sekmeç yaptı.

Ahmet Mekin: Çekmece ve Başkanımla iftihar ediyorum

Gençliği Cennet Mahallesi’nde geçen Türk sinemasının yaşayan en yaşlı erkek oyuncusu Ahmet Mekin, salona Cennet Mahallesi’nden komşusu Başkan Kemal Çebi ile kol kola geldi. Başkan Kemal Çebi’nin babasının yakın dostu olduğunu ifade eden Mekin,  “1959-1999 yılları arasında Cennet Mahallesi’nde ikamet ettim. Kemal’in anne babasını tanıyorum. Gençliğini biliyorum. Belediye Başkanlığını görmek benim için çok kıymetli. Küçükçekmece ve Başkanımla iftihar ediyorum” diye konuştu.

Başkan Çebi: Benim için hayaldi, yıllar sonra ağırlamak çok kıymetli

Başkan Çebi de Ahmet Mekin’i Küçükçekmece’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Ahmet abi ile birlikte olmak benim için büyük ayrıcalık. Beraber aynı mahallede yaşarken şu anı hayal etmiş olsaydım, bu hayal gerçekleşmezdi derdim. Ahmet Mekin, çok doğrucu bir adam, ondan çok şey öğrendim. Duruş açısından, siyaset açısından. Çok sohbetlerimiz olmuştur. Babamın da yakın arkadaşı, dostudur. O dönem belediye başkanlarına danışmanlık yapıyor hem de belediye meclis üyeliği yapıyordu. Cennet Mahallesi’nin de isim babalığını yapmıştır” dedi.

“Eskiden her şey bambaşkaydı”

Sinema dünyası ile eski ve yeni filmleri değerlendiren Ahmet Mekin, “Teknoloji çok ilerledi, bu kadar imkân var, insanlar gelişti ama o zamanki filmler daha bir sade, daha bir insana yakın. İnsana verebileceği bir şeyler var. Defalarca kez izlenebiliyor. Çünkü içinde sevgi vardı. Eski İstanbul, yeni İstanbul; eski Cennet, yeni Cennet gibi. O zaman her şeyin tadı bambaşkaydı” diye konuştu.

Ahmet Mekin, programda siyasi ve sinema yaşamından kesitleri ve anıları katılımcılarla paylaştı. Sohbete Cennet Mahalleli komşuları da eşlik ederken, etkinlik duygu yüklü ve samimi bir atmosfere sahne oldu. Program sonunda Alican Sekmeç’in yazdığı, Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan “Oyuncu Dediğin Ahmet Mekin” isimli kitap katılımcılara hediye edildi. 

 

