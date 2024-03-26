AK Parti’nin Kalesi Kırıkhan büyük değişime mi hazırlanıyor?

Türkiye ve Hatay İl bazında Hatay’ın seçim sonuçlarına odaklanmışken Ak Parti’nin Kalesi Kırıkhan’da seçim gündeminin en yoğun takip edileceği ilçeler arasında yer alacağı söyleniyor.

Adaylığı açıklanan adaylar arasında 6 Şubat depremlerinin ilk günleri Kırıkhan’daki çalışmalara kimlerin katıldığı, kimlerin deprem gününden bu güne kadar Kırıkhan’a hizmet verdiği sorularının cevabı seçim sonuçlarını değiştirmedeki en büyük etken olarak görünüyor.

PROJELER VE VAATLER

Tüm adayların önemli projeleri basına tanıtılırken, Kırıkhan’ın yıllardır Ak Parti’de olması, iktidar partisinin projelerine Kırıkhan halkının “Neden 15 yıldır yapmadınız?” sorusunu sormasına sebep oluyor. Bilindiği üzere 6 Şubat depreminden en çok etkilenen 2. Yer olarak Kırıkhan’ın zarar gördüğü biliniyor.

YENİDEN REFAH’IN KIRIKHAN’DAKİ ETKİSİ

Açıklanan anketler ve saha çalışmalarının yanı sıra sosyal medya anketlerinde görülüyor ki Ak Parti Kırıkhan’da yıllar sonra kalesini Yeniden Refah Partisi adayı Şeref Vardı’ya teslim ediyor.

31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimler Hatay özelinde Kırıkhan ilçesi, Cumhur ittifakı partilerinin kalesi konumunda başladığı seçime, Doktor aday Şeref Vardı’nın üstünlüğü ile tamamlıyor. Bu üstünlük Kırıkhan halkı tarafından Proje - Vaat üstünlüğü, Deprem zamanı yaptığı doktorluk çalışmaları, yıllardır Kırıkhan’a Doktor olarak hizmet ettiği için onu tanımayan ev ve aile olmaması olarak açıklanabiliyor.

DİĞER ADAYLARA DA KIRIKHAN SEMPATİ DUYUYOR

Kırıkhan özelinde konuştuğumuz seçmenlerin açıklamalarına göre, oy vermeyecek olsalar bile Kırıkhan ilçesi yeni siyaset yüzlerine kavuştuğunu söylüyor. Daha önce hiçbir seçimde bu kadar iyi alternatiflerin olmadığı söylenirken, İyi Parti adayı Eczacı Ahmet Kaya, Zafer Partisinin adayı Serhan Yıldırımhan, Cumhuriyet Halk Partisinin adayı Avukat Zeynep Sağıroğlu seçim çalışmalarındaki başarıları ve temiz siyaset geçmişleri sebebiyle akılda kalacağa benziyor.