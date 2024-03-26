  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. AK Parti’nin Kalesi Kırıkhan büyük değişime mi hazırlanıyor?

AK Parti’nin Kalesi Kırıkhan büyük değişime mi hazırlanıyor?

AK Parti’nin Kalesi Kırıkhan büyük değişime mi hazırlanıyor?
Güncelleme:

Türkiye ve Hatay İl bazında Hatay’ın seçim sonuçlarına odaklanmışken Ak Parti’nin Kalesi Kırıkhan’da seçim gündeminin en yoğun takip edileceği ilçeler arasında yer alacağı söyleniyor.

Adaylığı açıklanan adaylar arasında 6 Şubat depremlerinin ilk günleri Kırıkhan’daki çalışmalara kimlerin katıldığı, kimlerin deprem gününden bu güne kadar Kırıkhan’a hizmet verdiği sorularının cevabı seçim sonuçlarını değiştirmedeki en büyük etken olarak görünüyor.

PROJELER VE VAATLER

Tüm adayların önemli projeleri basına tanıtılırken, Kırıkhan’ın yıllardır Ak Parti’de olması, iktidar partisinin projelerine Kırıkhan halkının “Neden 15 yıldır yapmadınız?” sorusunu sormasına sebep oluyor. Bilindiği üzere 6 Şubat depreminden en çok etkilenen 2. Yer olarak Kırıkhan’ın zarar gördüğü biliniyor.

Türkiye ve Hatay İl bazında Hatay’ın seçim sonuçlarına odaklanmışken Ak Parti’nin Kalesi Kırıkhan’da seçim gündeminin en yoğun takip edileceği ilçeler arasında yer alacağı söyleniyor.

YENİDEN REFAH’IN KIRIKHAN’DAKİ ETKİSİ

Açıklanan anketler ve saha çalışmalarının yanı sıra sosyal medya anketlerinde görülüyor ki Ak Parti Kırıkhan’da yıllar sonra kalesini Yeniden Refah Partisi adayı Şeref Vardı’ya teslim ediyor.

31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimler Hatay özelinde Kırıkhan ilçesi, Cumhur ittifakı partilerinin kalesi konumunda başladığı seçime, Doktor aday Şeref Vardı’nın üstünlüğü ile tamamlıyor. Bu üstünlük Kırıkhan halkı tarafından Proje - Vaat üstünlüğü, Deprem zamanı yaptığı doktorluk çalışmaları, yıllardır Kırıkhan’a Doktor olarak hizmet ettiği için onu tanımayan ev ve aile olmaması olarak açıklanabiliyor.

Türkiye ve Hatay İl bazında Hatay’ın seçim sonuçlarına odaklanmışken Ak Parti’nin Kalesi Kırıkhan’da seçim gündeminin en yoğun takip edileceği ilçeler arasında yer alacağı söyleniyor.

DİĞER ADAYLARA DA KIRIKHAN SEMPATİ DUYUYOR

Kırıkhan özelinde konuştuğumuz seçmenlerin açıklamalarına göre, oy vermeyecek olsalar bile Kırıkhan ilçesi yeni siyaset yüzlerine kavuştuğunu söylüyor. Daha önce hiçbir seçimde bu kadar iyi alternatiflerin olmadığı söylenirken, İyi Parti adayı Eczacı Ahmet Kaya, Zafer Partisinin adayı Serhan Yıldırımhan, Cumhuriyet Halk Partisinin adayı Avukat Zeynep Sağıroğlu seçim çalışmalarındaki başarıları ve temiz siyaset geçmişleri sebebiyle akılda kalacağa benziyor.

Etiketler kırıkhan yrp şeref vardı ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kış geri döndü: Gök gürültülü sağanak, fırtına ve kar yağışı... Kış geri döndü: Gök gürültülü sağanak, fırtına ve kar yağışı... Dosta güven düşmana korku salıyor! Anka III Türkiye'nin yeni avcısı oldu Dosta güven düşmana korku salıyor! Anka III Türkiye'nin yeni avcısı oldu Türk hakemlerin ''hatalı penaltı'' itirafı gündeme bomba gibi düştü Türk hakemlerin ''hatalı penaltı'' itirafı gündeme bomba gibi düştü Karnım ağrıyor dedi, içinden 30 cm'lik canlı yılan balığı çıktı Karnım ağrıyor dedi, içinden 30 cm'lik canlı yılan balığı çıktı Türkiye'nin ilk zaman müzesi kapılarını açtı Türkiye'nin ilk zaman müzesi kapılarını açtı Gazzeli Zenat günden güne eriyor Gazzeli Zenat günden güne eriyor İsrail kararını verdi: ''Katliama devam!'' İsrail kararını verdi: ''Katliama devam!'' Yük gemisinin çarptığı köprü çöktü! O anlar kamerada Yük gemisinin çarptığı köprü çöktü! O anlar kamerada Dolar, Euro ve altın gerilmiş yay gibi Dolar, Euro ve altın gerilmiş yay gibi Yol çöktü, 2 araç tarihi evin avlusuna düştü Yol çöktü, 2 araç tarihi evin avlusuna düştü