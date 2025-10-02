  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara trafik eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara trafik eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara trafik eğitimi
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukların erken yaşta trafik kurallarıyla tanışmaları için düzenlediği eğitimlere hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan çocukların erken yaşta trafik kurallarıyla tanışmaları adına sürdürdükleri eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi’nde şehrin minikleri için “Trafik Eğitimi” düzenlendi. Eğitimde trafik ışıklarından dikkat edilmesi gereken kurallara kadar birçok konu hakkında bilgi verildi.

ÇOCUKLAR AKÜLÜ ARABALARLA SÜRÜŞ KEYFİNİN TADINI ÇIKARDILAR

ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Sinyalizasyon Altyapı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Keçiören 19 Mayıs İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencilerine, uzman eğitmenler tarafından trafik levhaları, trafik ışıkları, yollarda yer alan şeritler ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallara dair bilgiler verildi.

Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi’nde teorik olarak verilen eğitimin ardından çocuklar, eğitim pistinde kendilerine tahsis edilen akülü arabalarla sürüş keyfinin tadını çıkardılar.

KANKAN: “ÇOCUKLARIMIZDA TRAFİK BİLİNCİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Şehrin miniklerinin trafik konusunda bilinçlendirilmesini hedefleyen program hakkında, ABB Trafik Eğitim Merkezi sorumlusu Selda Kankan şöyle konuştu:

“Okulların açılmasıyla birlikte, Trafik Eğitim Merkezi’mizde de eğitimlerimiz başladı. Burada çocuklarımız hem uygulama yaparak arabalara biniyorlar hem derslerini öğreniyorlar, aynı zamanda çocuklarımızda bir trafik bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Buraya geldiklerinde zaten çok eğlenerek ve bir şeyler öğrenerek ayrılıyorlar, bu da bizi mutlu ediyor.”

ÇOCUKLAR EĞLENCELİ ANLAR YAŞADILAR

“Trafik Eğitimi”ne katılan çocuklar memnuniyetlerini şöyle dile getirdiler:

-Başak Toy: “Eğlenceliydi. Kırmızı ışıkta bekledim, sonra araba sürdüm. Kuralları öğrendik.”

-Mehmet Kerem Mavzer: “Kuralları öğrendim. Çok eğlenceli, çok güzeldi.”

-Hızır Ali Tekgöz: “Ders yaptık, araba sürdük, arabaları park ettik.”

-Ecem Naz Umut: “Trafik kurallarını öğrendim, çok eğlendim. Arabalar da çok eğlenceliydi.”

-Ömer Sakolcu: “Arabalara bindim, çok eğlendim.”

-Yusuf Taha Bilecen: “Arabalara bindim, kırmızı ışık kurallarını öğrendim. Ders işledik burada, çok güzeldi, çok eğlendim.”

-Nisa Özpan: “Trafiği, trafikte nasıl davranılacağını öğrendim. Araba sürdüm.”

-Ömer Taha Yiğit: “Araba sürdüm. Kırmızı ışık ve yaya kurallarını öğrendim. Çok eğlendim.”

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da dün gece... ABD ve İsrail Konsolosluğu önüne akın ettiler İstanbul'da dün gece... ABD ve İsrail Konsolosluğu önüne akın ettiler Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana! Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana! İsrail ordusundan Sumud Filosu'na baskın! Çok sayıda Türk alıkoyuldu İsrail ordusundan Sumud Filosu'na baskın! Çok sayıda Türk alıkoyuldu Kontrolden çıkan eletkrikli araç ortalığı savaş alanına çevirdi Kontrolden çıkan eletkrikli araç ortalığı savaş alanına çevirdi ABD'li dev bankadan altın fiyatları için çok konuşulacak tahmin ABD'li dev bankadan altın fiyatları için çok konuşulacak tahmin İstanbul Boğazı'nın incisi Beyaz Köşk'ün yeni sahibi ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nın incisi Beyaz Köşk'ün yeni sahibi ortaya çıktı Hem gök gürültülü sağanak hem fırtına geliyor! Hem gök gürültülü sağanak hem fırtına geliyor! Her satırı korkunç! Servis şoförünü öldüren DEAŞ'lı aile ile ilgili kan donduran ayrıntılar Her satırı korkunç! Servis şoförünü öldüren DEAŞ'lı aile ile ilgili kan donduran ayrıntılar Bomba iddia: 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor Bomba iddia: 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor Bazı kişi ve kurumların mal varlığı donduruldu! Bazı kişi ve kurumların mal varlığı donduruldu!
Ev kadınıydı, eşi hastalanınca ticarete atıldı: Şimdi yanında 25 kişi çalışıyor Ev kadınıydı, eşi hastalanınca ticarete atıldı: Şimdi yanında 25 kişi çalışıyor Hafriyat kamyonu dehşet saçtı; çok sayıda araç hurdaya döndü Hafriyat kamyonu dehşet saçtı; çok sayıda araç hurdaya döndü Cezaevinden çıkan menajer Ayşe Barım'dan ilk görüntü Cezaevinden çıkan menajer Ayşe Barım'dan ilk görüntü Azerbaycan'dan Türk medyasına yaylım ateşi: ''Kardeşliğe gölge düşürdüler'' Azerbaycan'dan Türk medyasına yaylım ateşi: ''Kardeşliğe gölge düşürdüler'' Dünyanın en zengin insanı Elon Musk servetiyle tarihe geçti Dünyanın en zengin insanı Elon Musk servetiyle tarihe geçti Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı! Türkiye'nin gıda devi fabrikasını yabancılara sattı Türkiye'nin gıda devi fabrikasını yabancılara sattı İstanbul merkezli 8 ilde dev operasyon: 200'e yakın gözaltı var İstanbul merkezli 8 ilde dev operasyon: 200'e yakın gözaltı var Fenerbahçe'de Nice maçı öncesi sakatlık şoku! Fenerbahçe'de Nice maçı öncesi sakatlık şoku! İsim benzerliği yüzünden hayatı kabusa döndü! Ne maaş alabiliyor, ne eşini tedavi ettirebiliyor İsim benzerliği yüzünden hayatı kabusa döndü! Ne maaş alabiliyor, ne eşini tedavi ettirebiliyor