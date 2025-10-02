Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara trafik eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukların erken yaşta trafik kurallarıyla tanışmaları için düzenlediği eğitimlere hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan çocukların erken yaşta trafik kurallarıyla tanışmaları adına sürdürdükleri eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi’nde şehrin minikleri için “Trafik Eğitimi” düzenlendi. Eğitimde trafik ışıklarından dikkat edilmesi gereken kurallara kadar birçok konu hakkında bilgi verildi.

ÇOCUKLAR AKÜLÜ ARABALARLA SÜRÜŞ KEYFİNİN TADINI ÇIKARDILAR

ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Sinyalizasyon Altyapı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Keçiören 19 Mayıs İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencilerine, uzman eğitmenler tarafından trafik levhaları, trafik ışıkları, yollarda yer alan şeritler ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallara dair bilgiler verildi.

Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi’nde teorik olarak verilen eğitimin ardından çocuklar, eğitim pistinde kendilerine tahsis edilen akülü arabalarla sürüş keyfinin tadını çıkardılar.

KANKAN: “ÇOCUKLARIMIZDA TRAFİK BİLİNCİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Şehrin miniklerinin trafik konusunda bilinçlendirilmesini hedefleyen program hakkında, ABB Trafik Eğitim Merkezi sorumlusu Selda Kankan şöyle konuştu:

“Okulların açılmasıyla birlikte, Trafik Eğitim Merkezi’mizde de eğitimlerimiz başladı. Burada çocuklarımız hem uygulama yaparak arabalara biniyorlar hem derslerini öğreniyorlar, aynı zamanda çocuklarımızda bir trafik bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Buraya geldiklerinde zaten çok eğlenerek ve bir şeyler öğrenerek ayrılıyorlar, bu da bizi mutlu ediyor.”

ÇOCUKLAR EĞLENCELİ ANLAR YAŞADILAR

“Trafik Eğitimi”ne katılan çocuklar memnuniyetlerini şöyle dile getirdiler:

-Başak Toy: “Eğlenceliydi. Kırmızı ışıkta bekledim, sonra araba sürdüm. Kuralları öğrendik.”

-Mehmet Kerem Mavzer: “Kuralları öğrendim. Çok eğlenceli, çok güzeldi.”

-Hızır Ali Tekgöz: “Ders yaptık, araba sürdük, arabaları park ettik.”

-Ecem Naz Umut: “Trafik kurallarını öğrendim, çok eğlendim. Arabalar da çok eğlenceliydi.”

-Ömer Sakolcu: “Arabalara bindim, çok eğlendim.”

-Yusuf Taha Bilecen: “Arabalara bindim, kırmızı ışık kurallarını öğrendim. Ders işledik burada, çok güzeldi, çok eğlendim.”

-Nisa Özpan: “Trafiği, trafikte nasıl davranılacağını öğrendim. Araba sürdüm.”

-Ömer Taha Yiğit: “Araba sürdüm. Kırmızı ışık ve yaya kurallarını öğrendim. Çok eğlendim.”