Ankara Büyükşehir Çocuk Meclisi'nin yeni yönetimi belli oldu

Ankara Büyükşehir Çocuk Meclisi'nin yeni yönetimi belli oldu
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin Başkanlık Divanı seçimleri sona erdi. 9- 14 yaş grubundaki 150 çocuğun sandığa gittiği seçimlerde, 30. Dönem Çocuk Meclisi’nin başkanı ve asil üyeleri belirlendi. Yaman Akman 30. Dönem Çocuk Meclisi’nin başkanı seçildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Meclisi, çocukların fikirlerini özgürce ifade etmelerine ve kent yönetiminde söz almalarına olanak tanıyor.

ABB Çocuk Meclisi’nde seçim heyecanı sona erdi. Ankara’nın çocukları 30. Dönem Çocuk Meclisi’nin başkanını ve asil üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Başkentli çocukların toplumsal kararlarda aktif rol oynayıp, seslerini duyurmalarını sağlayan ABB Çocuk Meclisi’nin 30. Dönem yönetimini Ankara’nın farklı ilçelerinden gelen 150 çocuk belirledi.

DEMOKRASİ ŞÖLENİNDE 70 ADAY YARIŞTI

Kentte yaşayan çocukların toplumsal kararlara katılımlarını sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Meclisi’nde ilk turda başkanlık için 70 aday yarıştı. İkinci tura kalan 10 aday arasında en çok oyu alan Yaman Akman Çocuk Meclisi’nin yeni başkanı oldu.  Akman’a rozetini 29. Dönem Başkanı Miray Eroğlu taktı.

Çocukların yoğun katılım gösterdiği ve kapalı oylama usulüyle yapılan seçimler bir demokrasi şöleni havasında gerçekleşti.

“ŞİMDİ HEP BİRLİKTE ÇALIŞMA ZAMANI”

Aldığı oylarla 30. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı seçilen Yaman Akman, çocuk haklarının sesi olacaklarını belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

“Bu dönemde çok güzel bir şekilde seçimlerimizi yaptık ve demokrasi şenliğiydi tam da bu seçimler. Herkes istediği kişiye oy verdi ve ben de bu seçimlerden ikinci turda birinci çıkarak başkan oldum. Bu sene Çocuk Meclisi çok daha etkin olacak, çok daha güçlü olacak. Ankara, çocuk haklarının dinlendiği bir yer olacak. Şimdi hep birlikte Çocuk Meclisi için çalışma zamanı.”

