Ankara Büyükşehir'den AOÇ'ye yeni sanat merkezi

Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) bulunan tarihi hangarlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından kültür ve sanatın yeni adresi hâline getirilerek, Roof Coliving iş birliğiyle düzenlenen PlaceMaking Festivali ile kapılarını açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt de 31 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen festivali ziyaret ederek Başkentlilerle bir araya geldi.

Başkent Ankara, Türkiye’de ilk kez “placemaking” temasıyla düzenlenen bir festivale ev sahipliği yaptı. Üç gün boyunca düzenlenen etkinliklerde ortak belleği güçlendiren atölyeler, söyleşiler ve yaratıcı buluşmalar Başkentlileri AOÇ’de bir araya getirdi. Festivalin açılışında konuşan ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, AOÇ’nin ikinci yüzyıl vizyonuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Atatürk Orman Çiftliği arazinin içerisinde bulunan hangarları değerlendirmek istedik. İkinci yüzyılında Atatürk Orman Çiftliği’ni gençlerle birlikte dönüştürmek için burada Placemaking Festivali yapıyoruz. Placemaking Festivali, yeri dönüştüren ve yeri değiştiren bir felsefe. Dünyanın birçok önemli kentinde yapılıyordu. Türkiye’de ilk defa Başkent’te yapılıyor. Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 sene önceki vizyonunu biz şimdi gençlerle ikinci yüzyılı vizyonuna taşıyoruz. Burada yapmak istediğimiz dönüşüm festivallerinde atölyeler, çocuk etkinlikleri ağırlıklı olarak, büyükelçiliklerin yaptığı hem çocuk hem yetişkin etkinlikleri, minik konserler ve ağırlıklı olarak söyleşilere yer verdik. Genç ekiplerden Roof Coliving ile iş birliği yapıyoruz. Roof ekibi de Ankara’nın sivil inisiyatiflerinden bir tanesi. Ankara’daki sivil kültür sanat inisiyatifleri bizim için çok kıymetli. Çünkü şimdiye kadar yerel yönetimlerle çok fazla iş birlikleri olmamış ama artık biz onlara alan açıyoruz Belediye olarak. Onlar da bu alanı gayet güzel şekilde kullanıyorlar. İçinde bulunduğumuz alan yaklaşık 21 bin metrekarelik hangarlar bölgesi. Hangarlar yıllardır sadece depo olarak kullanılan alanlardı. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Ankara Kültür Markası’ çatısı altında, istenirse her yerde kültür sanat etkinliklerinin yapılabileceğini, bu alanların da kültür sanat anlamında kullanılabileceğini ispat etmiş olduk.”

GÜZEL: “ANKARA’NIN BÖYLE YAŞAYAN BİR MEKÂNA İHTİYACI VARDI”

Festivalin paydaşlarından Roof Coliving Kurucu Direktörü Emre Güzel, Place Making yaklaşımının önemini “Place Making dediğimiz kavram yer yapma kavramı. Aslında mekânların katılımcı bir şekilde kullanılarak dönüştürülmesini amaçlayan, savunan bir kavram. Biz de Atatürk Orman Çiftliği’nin 100’üncü yaşında âtıl, kullanılmayan hangarları açarak yurttaşın kullanacağı kültür sanat faaliyetlerine katılabileceği bir alan tasarladık ve yarattık. Bu festivalin amacı, aslında erişilebilir kültür sanat faaliyetlerinin halkla buluşmasıydı. Çok mutluyuz, açıkçası Ankara’nın böyle yaşayan bir mekâna ihtiyacı vardı. Ankaralılar tarafından yurttaşların güvende hissedeceği, 7/24 belki kullanabileceği bir kültür mekânı, bir buluşma noktasına, bir müşterek mekâna ihtiyacı vardı” sözleriyle anlattı.

“BURAYI HALKA TEKRAR KAZANDIRDIK”

Hangarların kültür merkezlerine dönüşmesine katkı sağlayan sanatçılar ise festival hakkında şöyle konuştu:

-Hafızayı İşlemek Sosyal Girişimi Kurucusu Damla Sandal: “Hafızayı işlemek isimli bir sosyal girişimim var. İnsanlarla kent hafızası üzerine, biraz daha yaratıcı yöntemler kullanarak konuşmayı, onların o hafızalarını açmayı hedefliyoruz. Bugün aslında hangarlarda buluşmamıza vesile olan şey de bu. Eski hangar Atatürk Orman Çiftliği fotoğraflarına nakış yapıyoruz. Nakışla biraz insanların odaklanmalarını, buraya dair anılarını, onların hayatlarındaki yerini sorguluyoruz. Böyle sohbetler etmelerini sağlıyoruz. Hem de nakış yaparak onlara tatlı bir anı, hediye bırakmış oluyoruz.”

-Hazal Günal: “Ankara’da yaşayan bir sanatçıyım. Buradaki alanı Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat’la birlikte dönüştürmeye karar verdik. Burayı halka tekrar kazandırmaya karar verdik. Farklı sanatçılar ve ekiplerle aslında atölyeler düzenliyoruz. Salt arşivinden çıkmış eski Ankara görselleriyle ve eski gazete ve dergilerle bir kolaj üretiyor olacağız. Bu görsellerle kentin üzerinde kendi izlerimizi bıraktığımız, anılarımız yerleştirdiğimiz, sokaklarında var olduğumuz anıları görselleştirdik.”