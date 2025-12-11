Ankara'da ASKİ'den kuraklıkla mücadelede kritik adım

Başkent’in içme suyu arz güvenliğini güçlendirmek için yatırımlarını sürdüren Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısının altındaki suyun sisteme kazandırılması amacıyla yüzer pompa sistemi kuruyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, küresel ısınmanın etkisiyle azalan yağışlar ve barajlarda düşen su seviyeleri nedeniyle önlem amaçlı bir teknik çözümü daha devreye sokuyor.

Ankara’ya içme suyu temin eden en büyük baraj olan Çamlıdere Barajı’nda 28 Kasım 2025 tarihinde su miktarı 175 milyon 170 bin metreküp seviyesine geriledi. Bu durum toplam hacmi 1 milyar 220 milyon 380 bin metreküp olan barajda, su alma yapısından cazibe ile su alımını zorlaştırdı.

3 PLATFORM, 27 DALGIÇ POMPA

ASKİ, Çamlıdere Barajı’ndan su akışının aksamadan sürdürülebilmesi için yüzer pompa sistemini devreye alıyor. Su alma yapısının altındaki su rezervini kullanabilmek amacıyla teknik ekip ve mühendisler, kıyıdan yaklaşık 100 metre açığa 3 ayrı platform üzerine toplam 27 dikey milli dalgıç pompa yerleştirdi. Yüzer pompa sistemi ile barajda su alma yapısı altında kalan yaklaşık 100 milyon metreküp su, iletim hattına aktarılacak, hattan da Ankara’nın suyunu arıtan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne taşınacak.

200 GÜN GARANTİSİ

Söz konusu sistem, günde 800 bin metreküp suyu iletme kapasitesine sahip şekilde kuruluyor. Baraj gölü minimum su kotundan su almayı sağlayan sistem sayesinde; yağışların yetersiz olduğu olumsuz bir senaryoda bile İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne Çamlıdere Barajı’ndan su temini 200 gün boyunca aksamadan sürebilecek.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ GÜVENCEYE ALIYORUZ”

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay yapılan imalatları yerinde kontrol amacıyla Baraj bölgesine incelemelerde bulundu. Yüzer pompa sisteminin Ankara’nın içme suyu arz güvenliği açısından stratejik bir yatırım olduğunun altını çizen Akçay, şunları kaydetti:

“Dünya genelinde yaşanan iklim krizi, Türkiye’de de ciddi şekilde hissediliyor. Bu durum su yönetiminde alternatif çözümleri zorunlu hâle getirdi. Vatandaşlarımızın olası susuzluk sorunundan en az şekilde etkilenmesi için tüm teknik ve mühendislik imkânlarını devreye alıyoruz. Çamlıdere Barajı’ndan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne günde yaklaşık 500 bin metreküp su gönderiyoruz. Kurulan yüzer pompa sistemi, bu kapasitenin sürdürülebilirliğini güvence altına almayı hedefliyor. ASKİ’nin yürüttüğü bu çalışma hem mevcut su kaynaklarının verimli kullanımını sağlayacak hem de Ankara’nın kuraklık riskine karşı dayanıklılığını artıracak. Kurulan bu sistem kolaylıkla monte edilip sökülebilecek şekilde tasarlandı. Böylece barajlar dolu olduğunda rahatlıkla demonte edilecek, parçalar bakım yapıldıktan sonra koruma altında depolanacak ve tekrar ihtiyaç duyulduğunda sistem hızla devreye alınabilecek.”

1976-1985 yılları arasında yapılan, Acun, Çay, Eşik, Ilıca, Akpınar, Çayır, Değirmenözü ve Avluçayır Derelerinin beslediği Çamlıdere Barajı’ndan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne 2 bin 200 milimetre çapında 2 hat ile su sağlanıyor.