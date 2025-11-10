  1. Anasayfa
Ankara'da da hayat 1 dakikalığına durdu

Ankara'da da hayat 1 dakikalığına durdu
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde düzenlenen törenle andı.

10 Kasım’da tüm Türkiye’de olduğu gibi Başkent Ankara’da da hayat bir dakikalığına durdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen törene, belediye bürokratları ve çok sayıda belediye personeli katıldı. Tören, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu’nun Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saat 09.05’te sirene eşlik eden saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile anma gerçekleştirildi. Bayrakların yarıya indirildiği törende, çalışanlar Atatürk büstüne kırmızı karanfiller bırakarak Ata’ya olan saygısını, minnetini ve özlemini bir kez daha ifade etti.

