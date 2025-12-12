  1. Anasayfa
Ankara'da EGO'dan eşyalarını oplu yaşıma araçlarında unutulan Ankaralılara çağrı

Ankara'da EGO'dan eşyalarını oplu yaşıma araçlarında unutulan Ankaralılara çağrı
Güncelleme:

Her gün yüz binlerce Başkentli tarafından kullanılan EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor.

Her gün yüz binlerce Başkentlinin kullandığı otobüs ve raylı sistemler gibi toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar EGO Genel Müdürlüğü’nde sahiplerini bekliyor. Vatandaşlar, Ulus’ta bulunan EGO Genel Müdürlüğü’ne giderek ya da 0 312 306 78 71 numaralı telefonu arayarak eşyalarına ulaşabiliyor. Eşyalar, yasal bekleme süresi olan iki yıl boyunca muhafaza edildikten sonra satışa çıkarılıyor. Toplu taşıma araçlarında en çok unutulan eşyalar ise cüzdan, gözlük ve kulaklık…

Elektronik cihazlardan cüzdanlara, saat ve gözlüklerden bendir, ney ve gitar gibi müzik aletlerine kadar çok sayıda unutulan eşya Ulus’ta bulunan EGO Genel Müdürlüğü binasındaki Kayıp Eşya Bürosu’nda yasal süre olan iki yıl boyunca muhafaza ediliyor. Sürenin dolmasının ardından teslim alınmamış olan eşyalar ise satışa çıkarılıyor.

Ankaralılar, 0 312 306 78 71 numaralı telefonu arayarak kayıp eşyalarına ulaşabiliyor.

ÖNCELİKLİ AMAÇ VATANDAŞIN MAĞDURİYETİNİ GİDERMEK

EGO otobüsleri ile metro ve ANKARAY vagonlarında unutulan eşyaların Medeni Kanuna göe 2 yıl boyunca muhafaza edildikten sonra satışa çıkarıldığını vurgulayan EGO Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıç, “Vatandaşlarımızdan ricamız; toplu taşıma araçlarında unuttukları eşya, malzeme, müzik aletleri, her türlü materyalleri burada muhafaza ettiğimiz için bize ulaşmaları… Ulus’ta bulunan Genel Müdürlüğü’müze ait ana binamıza gerek ya da 0 312 306 78 71’i aradıklarında kayıp eşyalarına ulaşabileceklerdir. Amacımız satışa çıkarmaktan ziyade vatandaşın mağduriyetini gidermek. Onun için de bu konuda da titiz şekilde çalışıyoruz” dedi.

EN ÇOK UNUTULAN EŞYA CÜZDAN OLDU

Kayıp Eşya Bürosu’nda; elektronik cihazlardan cüzdanlara, saat ve gözlüklerden bendir, ney ve gitar gibi müzik aletlerine kadar çok sayıda eşya bulunuyor.

Toplu taşıma araçlarında en çok unutulan eşyalar ise sırasıyla cüzdan, gözlük ve kulaklık olarak dikkat çekiyor. Telefon, fotoğraf makinesi, bilgisayar, tablet gibi elektronik eşyaların yanı sıra gitar, melodika, bendir ve ney gibi müzik aletleri de sahiplerini bekliyor. Ayrıca unutulan eşyalar arasında; kamp sandalyesi, scooter, bisiklet, bebek arabası, matkap, çanta ve pazar arabası da var.

EŞYA LİSTESİ HAFTALIK OLARAK İNTERNETTE YAYINLANIYOR

EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlilerin eşyalarına kolayca ulaşabilmesi amacıyla titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Araçlarda unutulan eşyaların listesi; https://www.ego.gov.tr/tr/ kayip/esya adresinden haftalık yayınlıyor. Ayrıca vatandaşlar; Ulus’ta bulunan EGO Genel Müdürlüğü’ giderek ya da (0312) 306 78 71 numaralı telefonu arayarak, aradıkları kayıp eşyaya ulaşabiliyorlar.

