  Ankara'da Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi yoğun ilgi görüyor

Ankara'da Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi yoğun ilgi görüyor

Ankara'da Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi yoğun ilgi görüyor
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), uzun yıllar atıl durumda kalan Sincan Fatih Yüzme Havuzu’nu tamamlayarak kente kazandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda kalan bir alanı daha halkın kullanımına kazandırdı. 2007 yılında Sincan Belediyesi tarafından temeli atılan ancak yıllarca atıl durumda kalan Sincan Fatih Mahallesi’ndeki yüzme havuzu, baştan sona yenilenerek tamamlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan “Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi” 2025 Mart ayında hizmete açılmasının ardından kısa sürede binlerce Sincanlıyı ağırladı. Tesis, 2 bin 500 aktif üyesine hijyenik, güvenli ve modern alanlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.

TOPLAM 15 BİN METREKARELİK ALAN

Toplamda 15 bin metrekarelik alana yayılan kompleks, 7 bin metrekare kapalı alan, 8 bin metrekare peyzaj ve sosyal alan ile hizmet veriyor. Tesis içerisinde, yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, pilates ve zumba için grup ders stüdyoları, aletli pilates alanı, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları ile kafeterya gibi pek çok imkân bulunuyor.

2 BİN 500 AKTİF ÜYE İLE HİZMETE DEVAM

Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Tesis Müdürü Olcay Güler, tesisin kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla 11 Mart 2025 tarihinde tesisimiz hizmete açılmıştır. Son sistem teknolojik aletlerle dolatılmış tesisimizde; yarı olimpik yüzme havuzu, fitness, reformer, pilates, zumba, yoga, basketbol sahası, voleybol ve tenis kortları bulunmaktadır.

Tesisimizde şu an 2 bin 500 üyemiz bulunmakta olup aktif olarak hizmetimiz devam etmektedir. Tesisimizde misafirlerimize kaliteli hizmet sunabilmek için şifreli soyunma dolapları, yeteri miktarda duş ve soyunma kabinleri bulunmaktadır.”

Kompleks, pazartesi günleri hariç 08.30- 21.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Kadınlar salı, perşembe ve cumartesi günleri tesisten faydalanabilirken; erkekler çarşamba, cuma ve pazar günleri yararlanabiliyor.

