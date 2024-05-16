Ankara’da toplu ulaşım araçlarında ücret toplama sistemi değişiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkentte toplu taşıma sistemlerinde kullanılan Elektronik Ücret Toplama Sistemini (validatör) yenilemeye başladı. Validatörlerin yenilenmesinin ardından usulsüz kart kullanımlarının önüne geçilirken yolcuların daha hızlı geçiş yapması, otobüs içindeki ekranlarla görsel ve sesli yolcu bilgilendirmesi yapılacak. Ayrıca vatandaşların kart dolumlarında ise daha fazla seçenek olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, akıllı kent uygulamalarıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü Başkentte toplu taşımada kullanılan Elektronik Ücret Toplama Sistemini (validatör) yeniliyor.

BAŞKENT ULAŞIMINDA SON TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ KOLAYLIKLAR

Yenilenen sistemle; yolcuların daha hızlı geçişi sağlanacak, sürücü kontrol paneli üzerinden şüpheli işlemler tespit edilerek usulsüz kart kullanımlarının önün geçilecek. Otobüsleri iç kısmında bulunan ekranlar vasıtasıyla görsel ve sesli olarak yolculara bilgilendirmeler yapılacak. Ayrıca yeni sistemle birlikte kart dolum noktaları için daha fazla seçenek olacak. Bankalar, zincir marketler ve alternatif uygulamalar üzerinde de kart dolum işlemleri gerçekleştirilebilecek. Banka kartları ve Kredi Kartları ile de geçiş sağlanabilecektir.

Mobil uygulama üzerinden Sanalkart ile QR ve NFC gibi son teknolojilerin sağlandığı yöntemler ile de vatandaşlar teknolojinin getirdiği kolaylıkları ve deneyimi yaşayacak.

YAKLAŞIK 4 AYDIR DEVAM EDİYOR

Toplu taşımada kullanılan elektronik ücret toplama sistemini yenileme çalışmalarının yaklaşık 4 aydır devam ettiğini dile getiren EGO Genel Müdürü Dr. Taylan Engin, “2013’ten beri devam eden eski teknoloji elektronik ücret toplama sistemini şu an yeni bir sistemle değiştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler vardı. Kartı okumaması, sık arıza yapması, bazı kartların dolumunda sıkıntılar yaşanması, kiosk denilen dolum ünitelerinin çalışmaması gibi. Bunların yanı sıra tabiki özel halk otobüsü çalışanlarımızın, kooperatif yöneticilerimizin de kart kullanımları ve cihazlarla ilgili bazı problemleri vardı. Bu kapsamda teknoloji yenileme çalışmaları başladı. Şuan yeni elektronik ücret toplama sistemine geçiş aşamasındayız” dedi.

YENİ SİSTEME GEÇİŞ 1 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Yeni cihazların takılmasıyla birlikte aynı zamanda teknoloji yenilemesi de yapıldığını vurgulayan Engin, “Kameralar yenileniyor, araç içi bilgilendirme ekranları yenileniyor. Böylelikle vatandaşlarımızın daha kolay yolculuk yapmasını sağlayacak, sahada yaşadıkları sıkıntıyı azaltacak önlem paketi olarak da düşünebiliriz. Aynı zamanda bilgilendirme ekranı ve anons sisteminin yenilenmesiyle birlikte engelli yolcularımızın da rahatlıkla yolculuk edebileceği, güvenle kullanabileceği yeni bir yapıya geçiyoruz. Dolum süreçleri, kioskların yenilenmesi, bunun yanı sıra özellikle kadın yolcularımızın güvenli yolculuk yapabilmesini sağlayacak yeni bir sisteme geçiş yapıyoruz. Bu sistemi önümüzdeki 1 ay içerisinde tamamlamış olacağız. Yeni sistemle birlikte daha doğru ve net bilgi alabilme imkânı oluşacağından ulaşım planlama çalışmalarına da önemli katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

Teknolojik yenilemelerle birlikte “EGO Cepte” uygulamasında da bazı güncellemeler yapıldığını bildiren Engin, “Çok yakın zamanda EGO Cepte de güncellenmiş versiyonuyla çalışacak. Aynı zamanda da kart bakiyeleri, otobüslerin geliş gidiş saatlerini hem online hem de offline olarak görebilecekleri bir yapıya geçiyoruz. Şikâyet ve talepleri de artık EGO Cepte üzerinden alarak daha hızlı geri dönüş sağlayacağımız yeni dönem başlıyor” diye konuştu.

''VATANDAŞLARIMIZIN HAK KAYBI OLMAYACAK

Yeni sisteme geçiş için çalışmalar devam ederken, EGO Genel Müdürlüğünden mağduriyet yaşayan vatandaşlar için açıklama geldi. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Değerli vatandaşlarımız, Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) şu anda hızlı bir şekilde yenilenme aşamasındadır. Mobil uygulamalarımız ile entegrasyon süreci test aşamasında olup, çok kısa bir süre içerisinde stabil çalışma şekline dönecektir. Son günlerde yaşanan Ankarakartların bazı validatörlerde okunmaması, aktarma işlemlerinin yapılamaması gibi problemler, eski yüklenici firma E-KENT’in kurumumuzla yaptığı sözleşme maddelerini yerine getirmemesi ve gerekli kontrolleri yapmamasından kaynaklanmaktadır. Bu süreçte herhangi bir hak kaybı oluşmayacaktır. Vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutma amacımız doğrultusunda bu tür teknik sorunların giderilmesi için yoğun bir çalışma yürütülmektedir.”