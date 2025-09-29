Ankara'nın Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı 750 bin kişiyi ağırladı

  1. Anasayfa
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) hayata geçirilen 940 bin metrekarelik Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, açıldığı günden bu yana 750 bin Başkentliyi ağırladı.

Başkent, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği arazisinde hayata geçirilen 940 bin metrekarelik Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ile adeta yeniden nefes aldı. Açılışıyla birlikte büyük ilgi gören park, kısa sürede kentin yeni gözdesi oldu. ABB tarafından hizmete açılan park, bugüne kadar 750 bin Başkentliyi ağırladı. Sadece 22-28 Eylül tarihleri arasında ise 230 bin kişi parkı ziyaret etti.

AİLELERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Her yaş grubuna özel oyun alanları, dev salıncaklar, zipline parkurları, su oyunları, küçük taş evler ve engelsiz parklarla donatılan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, otizmli çocuklara özel tasarlanan duyusal park ve dev çim tepeleriyle de dikkat çekiyor. Doğal yaşam alanları, meyve bahçeleri, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, dumansız piknik alanları ve geniş etkinlik çayırları sayesinde park, çocukların eğlenirken ailelerin de doğayla iç içe huzur bulduğu dev bir yaşam alanı sunuyor.

Ziyaretçilerin parka kolay ulaşabilmesi için ABB, otopark alanından ücretsiz ring seferleri de düzenliyor. Vatandaşlar ring araçlarıyla parkın istedikleri bölümünde inebiliyor.

