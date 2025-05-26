Ankara’ya 940 bin metrekarelik dev yeşil alan

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapımı süren 940 bin metrekarelik Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nı basın mensuplarına tanıttı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te yapımı tüm hızıyla devam eden Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı projesini tanıtmak amacıyla basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda buluştu.

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 940 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve üç etaptan oluşan parkı, üstü açık gezi otobüsleri ve golf arabalarıyla basın mensuplarına gezdiren Yavaş, projenin detaylarını paylaştı. Yavaş, “Burası çok yıllar önce de Atatürk Orman Çiftliği’ydi. Özellikle buraya komşu olan bölümde yapılan 2 bin 200 dönümlük alanda da Hayvanat Bahçesi ve birçok ağaç vardı. Önceki yıllarda buraya gelenler hatırlar, aynı zamanda belgesellerde de bunlar görülür. Ancak ‘Ankapark yapacağız’ diye oradaki ağaçların hemen hemen hepsi kesildi ve beton ağırlıklı bir alan haline getirildi. Onunla ilgili yakında açıklamaları yapacağız. Ankaralıların gezip görebileceği hale getirdik. Bu alan da toprak bir alandı. Hayvanat Bahçesi yapılmak üzere Ankara Büyükşehir'e kiralanmış. Onun için bu gördüğünüz teleferikler Hayvanat Bahçesi’nin üzerinden geçsin diye yapılmış. Ben bu teleferik firmasıyla geçen hafta Sapanca'da tesadüfen görüştüğümde yüzde 10’unun yapılmasına rağmen, yüzde 70’inin parasının ödendiğini söyledi. Mahkemeliğiz hâlâ. Biz burayı Evcil Hayvanlar Parkı olarak yapmaya karar verdik ve o toprak alan şimdi bu hâle geldi” diye konuştu.

5 MİLYON METREKAREYE YAKIN BİR YEŞİL ALAN OLUŞACAK

Geçtiğimiz yıl ilk etabı açılan Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nın yapımı devam eden ikinci ve üçüncü etaplarını temmuz ayında hizmete açmayı planladıklarını söyleyen Yavaş, “17 bin ağaç diktik. Yine çocuklarımız buraya geldiği zaman elmayı, armudu, ayvayı ve benzeri meyveleri dalında görebilecekler. Tam 140 bin metrekaresi daha önce açılmıştı. Onunla beraber 940 bin metrekare oluyor. Ankapark'ın olduğu alan 2 bin 200 dönüm. Ayrıca Patent Enstitüsü’nün karşısındaki 1100 dönümü de kiralamak için başvurduk. Orayı da verirlerse aşağı yukarı 5 milyon metrekareye yakın bir yeşil alan oluşturmuş olacağız” dedi.

“ANKARA’YA 20 MİLYON METREKARE YENİ YEŞİL ALAN KAZANDIRDIK”

Yavaş, seçim vaatlerinden biri olan yeşil kuşak projesini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Seçimlerde yeşil kuşak projemiz vardı. Bunu da bir şekilde şöyle gerçekleştirmiş oluyoruz. Belediye’nin önündeki Millet Bahçesi’ni de katmıştık daha önce, onu da bakanlık yaptı. Bu hattı Kurtuluş Parkı'na kadar, valiliğin önündeki parkı da yeniledik, Abdi İpekçi Parkı'nı. Kurtuluş Parkı'na kadar yeşil bir alan olarak ortaya çıkmış oluyor” diye konuştu.

Yavaş, konuşmasında 2019’dan bu yana Ankara’ya kazandırılan toplam yeşil alan miktarının 20 milyon metrekareye ulaştığını açıklayarak şunları söyledi:

“Önceki dönemlerde ne kadar yapıldı bilemiyoruz. Çünkü mezarlıklar da yeşil alanlara sayılmış. Ancak 2019’dan bu yana Ankara halkına kattığımız kullanabilir yeşil alan miktarı 20 milyon metrekare arkadaşlar. Yani daha önceki 10-15-20 yıla bedel bir yeşil alan yaptık. Artıracağız, yeşil alanları artıracağız. Çünkü Ankara'nın artık betona değil, yeşile ihtiyacı var. İnsanlar buraya gelip, ticari hiçbir kaygı da duymadan, aileleriyle birlikte burada piknik yapabilecekler, gezebilecekler ve en azından soluk alabilecekler. Ulaşım açısından da burası her yere yakın. Ankara halkının kolayca gelebileceği bir yere, Ankara'nın belki merkezdeki en büyük yeşil alanını yapmış oluyoruz.”

“BİZİM DÖNEMİMİZDE RANTLI HİÇBİR İMAR PLANI GEÇMEDİ”

Ankara’da ayrıca Hacıkadın Kent Ormanı, Karaköy Mesire Alanı ve Batıkent Rekreasyon Alanı gibi büyük ölçekli başka yeşil alanların da hayata geçirildiğini aktaran Yavaş, “Bunun yanında semtlerin içerisine yapabildiğiniz kadar spor alanı, yeşil alan yapıyoruz. En fazla ağırlığı bu konuya veriyoruz. Çünkü artık insanların evinin yakınındaki bir yeşil alan, evinin yanında spor yapması insan hakkı olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne geçiyor. Oralarda insan hakkı olarak kabul ediliyor. Kendi dönemimizde betonlaşmaya asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Mahkeme kararlarını da uyguluyoruz. Onun haricinde bizim dönemimizde rantlı hiçbir imar planı da geçmemiştir” ifadelerini kullandı.

“ANKARA’YI YEŞİLE BOĞAN BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINA GEÇTİK”

Önceki yıllarda Ankara’da 2025 yılı için öngörülen nüfusun 8 milyon olduğunu hatırlatan Yavaş, şu anda 6 milyon nüfus olduğunu ancak 18 milyona yetecek kadar imar planı yapıldığını söyledi. Yavaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Gördüğünüz her yerde çok farklı binalar sürekli yükseliyor. Benden sonra gelecek Belediye Başkanı’nın Allah yardımcısı olsun, ne yol yeter, ne kanal yeter, ne su yeter. Böyle bir yapılaşma var. Özellikle İncek ve Yaşamkent tarafında gördükleriniz yapılanlar. İşte öyle bir belediyecilik anlayışından Ankara’yı yeşile boğan bir belediyecilik anlayışına geçmiş bulunuyoruz. İnşallah bizden sonra gelenler de fırsat bulduğu her yerde yeşil alan yapıp çoğaltmak için çalışırlar.”

Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nın yapımının büyük bir kısmını belediye ekiplerince gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yavaş, “Gururla söyleyebileceğim bir şey; buranın büyük ölçüde yapımını kendi ekiplerimizle gerçekleştirdik. Yani Çevre Koruma Daire Başkanlığımız büyük ölçüde burayı kendi imkânlarıyla yaptı. Yine parklarımızı birçoğunu ihaleye çıkmadan kendi imkânlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Bu da oldukça büyük tasarruf sağlıyor bize” dedi.

ANKAPARK ÜCRETSİZ OLACAK

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, Ankapark’ın son durumuna ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Şu anda insanların rahatça gezebileceği duruma getirdik. Ufak tefek orada da eksiklikler var. Bir firma, bazı oyuncakları çalıştırmak istiyor hasılat paylaşımı karşılığı. Eğer anlaşabilirsek ona vereceğiz ama girişi çıkışı ücretsiz olacak. Yani önceden ücretliydi giriş. Tamamen insanlar rahat bir şekilde bisiklete binebilecekler, paten kayabilecekler, havuz başında oturup müzik dinleyebilecekler. Öğrenciler için de ayrıca oraya bir kafe, Genç Akademi hazırladık orada gençlerin kullanımına sunacağız. Giriş-çıkış serbest. Orada da akülü araçlarla gezilecek, bisikletlerle gezilecek. Bu alanda da orada da araç dolaşmayacak. Yani hiçbir şekilde elektrikli haricinde, bizim kendi araçlarımız haricinde hiçbir araç bulunmayacak.”

“HAYVANLARI KAPATMAYI UYGUN BULMUYORUZ”

Yavaş, “Kaldırılan Hayvanat Bahçesi’ne benzer bir Hayvanat Bahçesi’ni Ankara’da düşünür müsünüz?” sorusuna ise, “Biz hayvanların kapatmayı uygun bulmuyoruz. Ama ileride Beynam Ormanı gibi, Ankara yakınlarında bir orman bulup etrafı çevrilebilirse doğal hayatta bir hayvanat bahçesi düşünülebilir. Burada sadece evcil hayvanlar parkı olacak yırtıcı hayvanları görmek isteyenler Dijital Hayvanat Bahçesi’ne gidecekler. Orayı da şu ana kadar bir milyon çocuk gezdi” yanıtını verdi.