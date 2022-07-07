AREA'nın son anketinde Şükrü Genç Sarıyer'de farkı açtı

AREA Araştırma Şirketi’nin CHP İstanbul İl Başkanlığı adına Sarıyer’de yaptığı performans araştırmasında; Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer’de farkı iyice açtı. İstanbul’daki başarılı ilçe belediye başkanları sıralamasında da zirvede çıkan Şükrü Genç’in Sarıyer’deki tanınırlık oranı ise yüzde 90,5 olarak ölçüldü.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’un ilçelerinde CHP’li ilçe belediye başkanlarının ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun performansı ile ilgili anket çalışması yaptırdı. Sarıyer genelinde 22 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 1.070 kişi ile görüşülerek, Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin performansını ve seçmen eğilimleri ölçüldü. Bu Pazar yerel seçim olsa Sarıyer Belediyesi’nde 2019 Sarıyer Belediye Başkanlığı seçimi resmi sonuçlarına oranla; AK Parti’nin oyunun yüzde 11, oranında düştüğü görülüyor. Yine bu Pazar seçim olsa Sarıyer’de Şükrü Genç’in 2019’daki farkı daha da arttırdığı görülüyor.

Bu pazar bir yerel seçim olsa mevcut SARIYER Belediye Başkanı Şükrü GENÇ’e oy vereceğini belirtenlerin toplam oranı yüzde 53,2 çıktı. Genel itibariyle Sarıyer Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olanların toplam oranı ise yüzde 51,3 oldu.

ŞÜKRÜ GENÇ İSTANBUL’DA ZİRVEDE

Araştırmada Sarıyerlilere “İstanbul’un 39 ilçe belediye başkanını düşündüğünüzde en başarılı bulduğunuz hangisidir?” sorusu da soruldu. Verilen cevaplara göre Şükrü Genç açık ara zirvede yer aldı.

İstanbul’un 39 ilçe belediye başkanı en başarılı ilk 3;

SARIYER-Şükrü GENÇ %24,8

ESENLER-Mehmet Tevfik GÖKSU %5,9

BEŞİKTAŞ-Rıza AKPOLAT %5,7