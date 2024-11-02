Ayşen Can’ın “Mavi Seyir” isimli sergisini Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş açtı

Ressam Ayşen Can’ın, denizi ve denizde yaşamı eserlerine yansıttığı kişisel sergisi “Mavi Seyir”, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın katılımıyla açıldı.

The Bosphorus House’da kapılarını açan sergiye Dedetaş’ın yanı sıra, CHP Üsküdar meclis üyeleri, basın mensupları ve sanatseverler katıldı.

Toplam 50 seyri bir araya getiren eserlerin bulunduğu sergide, Ayşen Can’ın amiral eseri; Atatürk ve Türk ulusunu anlatan özel çalışması ilgiyle takip edildi.

Kurdele kesiminin ardından konuşma yapan Başkan Dedetaş, sanatçının eserlerini daha önceden bildiğini dile getirerek, “Eserlerin denizle olan ilişkisinin hem birleştirici, hem de huzur veren gücünü Üsküdar’da sizlerle birlikte hissettik. Bu bizim için gurur verici.” ifadelerini kullandı.

“Sanatla hayatta olduğumuzu hatırlıyoruz”

Son günlerde yaşanan olaylara değinen Dedetaş, “CHP’li belediyeye kayyum atandı. Son derece gergin ve üzüntülü, haksızlığa karşı mücadele eden bir dönemdeyiz. Canımız sıkkın ama umudumuz var. O yüzden mücadeleye devam edeceğiz. Bizim cephede durumlar böyle; ama sanatla bir nebze de olsa hayatta olduğumuzu hatırlıyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık.” dedi.

Ressam Ayşen Can ise katılımlarından dolayı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a teşekkür etti.

Sergi, sanatseverlerin büyük ilgisini çeken sergi, 12 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.