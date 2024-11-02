  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ayşen Can’ın “Mavi Seyir” isimli sergisini Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş açtı

Ayşen Can’ın “Mavi Seyir” isimli sergisini Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş açtı

Ayşen Can’ın “Mavi Seyir” isimli sergisini Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş açtı
Güncelleme:

Ressam Ayşen Can’ın, denizi ve denizde yaşamı eserlerine yansıttığı kişisel sergisi “Mavi Seyir”, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın katılımıyla açıldı.

The Bosphorus House’da kapılarını açan sergiye Dedetaş’ın yanı sıra, CHP Üsküdar meclis üyeleri, basın mensupları ve sanatseverler katıldı.

Toplam 50 seyri bir araya getiren eserlerin bulunduğu sergide, Ayşen Can’ın amiral eseri; Atatürk ve Türk ulusunu anlatan özel çalışması ilgiyle takip edildi.

Kurdele kesiminin ardından konuşma yapan Başkan Dedetaş, sanatçının eserlerini daha önceden bildiğini dile getirerek, “Eserlerin denizle olan ilişkisinin hem birleştirici, hem de huzur veren gücünü Üsküdar’da sizlerle birlikte hissettik. Bu bizim için gurur verici.” ifadelerini kullandı.

“Sanatla hayatta olduğumuzu hatırlıyoruz”

 Son günlerde yaşanan olaylara değinen Dedetaş, “CHP’li belediyeye kayyum atandı. Son derece gergin ve üzüntülü, haksızlığa karşı mücadele eden bir dönemdeyiz. Canımız sıkkın ama umudumuz var. O yüzden mücadeleye devam edeceğiz. Bizim cephede durumlar böyle; ama sanatla bir nebze de olsa hayatta olduğumuzu hatırlıyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık.” dedi.

Ressam Ayşen Can ise katılımlarından dolayı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a teşekkür etti.

Sergi, sanatseverlerin büyük ilgisini çeken sergi, 12 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Etiketler üsküdar belediyesi üsküdar Sinem Dedetaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç sahipleri dikkat: 5 bin TL vermemek için 50 bin TL ödemek zorunda kalabilirsiniz Araç sahipleri dikkat: 5 bin TL vermemek için 50 bin TL ödemek zorunda kalabilirsiniz Suların çekildiği İznik Gölü'nde tarihi keşif: Hepsi karaya vurdu Suların çekildiği İznik Gölü'nde tarihi keşif: Hepsi karaya vurdu Bebek katili Abdullah Öcalan'a disiplin cezası! Bebek katili Abdullah Öcalan'a disiplin cezası! ''Ben Türk değilim, Türk eksenli kavramları kaldırın'' demişti, terör propagandasından tutuklandı ''Ben Türk değilim, Türk eksenli kavramları kaldırın'' demişti, terör propagandasından tutuklandı MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumu açıklandı MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumu açıklandı Kredi kartı faizleri artık dönem borcuna göre değişecek! Kredi kartı faizleri artık dönem borcuna göre değişecek! Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, ardından kar geliyor Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, ardından kar geliyor Tutuklanan baba cezaevinde ölü olarak bulundu! Tutuklanan baba cezaevinde ölü olarak bulundu! Hastasını taciz ettiği iddia edilen doktor tutuklandı Hastasını taciz ettiği iddia edilen doktor tutuklandı Ali Koç'tan Galatasaray için çok ağır suçlama Ali Koç'tan Galatasaray için çok ağır suçlama
İstanbul'da 2 kişinin öldüğü kayınpeder dehşetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da 2 kişinin öldüğü kayınpeder dehşetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı O Türkiye'de bir mesleğin son temsilcisi... O Türkiye'de bir mesleğin son temsilcisi... Türk Lirası'nda faiz yarışı kızıştı: İşte TL mevduatına en yüksekfaizi veren bankalar Türk Lirası'nda faiz yarışı kızıştı: İşte TL mevduatına en yüksekfaizi veren bankalar Son seçim anketinden Erdoğan ve Bahçeli'ye bir kötü haber daha Son seçim anketinden Erdoğan ve Bahçeli'ye bir kötü haber daha Yıllar sonra setlere dönene Sinem Kobal'ı gören tanıyamadı Yıllar sonra setlere dönene Sinem Kobal'ı gören tanıyamadı Milletvekillerinin harçlıklarına yapılacak zam dudak uçuklattı Milletvekillerinin harçlıklarına yapılacak zam dudak uçuklattı Sistemi çözüp piyangodan 187 milyon TL kazandılar! Sistemi çözüp piyangodan 187 milyon TL kazandılar! İstanbul'da kayıp olarak aranıyordu: Minik Şirin'i boğup, cansız bedenini mezarlığa atmış! İstanbul'da kayıp olarak aranıyordu: Minik Şirin'i boğup, cansız bedenini mezarlığa atmış! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer çifti Türkiye'yi terk ediyor Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer çifti Türkiye'yi terk ediyor Yer yerinden oynayacak: Muhammed Salah Süper Lig'e geliyor Yer yerinden oynayacak: Muhammed Salah Süper Lig'e geliyor