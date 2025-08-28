Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''Bu topraklarda birlik var, beraberlik var''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde Gömeç’te düzenlenen bamya alım töreninde kaymakamdan ilçe belediye başkanlarına ve sektör temsilcilerine kadar herkes Kuvayımilliye ruhuyla bir araya gelerek üreticinin yanında olduğunu gösterdi.

Verimli topraklarıyla her çeşit tarım ürününün yetiştiği Balıkesir’de tarımsal sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticilerin daha çok kazanması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın hayata geçirdiği Çiftçi Destek Programı, çiftçilere can suyu oluyor. Üretim kapasitesini artırmak ve çiftçinin sofrasındaki ekmeği büyütmek için geçen yıl Gömeçli üreticilere bamyaya satın alma garantisi veren Akın, bu yıl da üreticinin elinde kalan bamyayı piyasanın üzerinde bir fiyattan satın alıyor. Bu kapsamda Gömeç’in Danacı mevkiinde çiftçilerle birlikte hasat yapan Başkan Akın, bamya alım töreninde yaptığı konuşmada, üretimin sürdürülebilir olması için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Programa Başkan Akın’ın yanı sıra Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Kuvayımilliye’nin başşehrinde birlik ve beraberlik olduğu sürece güzel işlerin başarılacağına yürekten inandığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kimseyi ayırt etmeden hep birlikte Balıkesir’in kazanacağını söyledi.

Başkan Akın, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bamya üreticilerini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, piyasa değeri 70 TL olan bamyayı 100 TL’den çiftçiden satın alarak destek oldu.

"ÇİFTÇİMİZ KAZANSIN İSTİYORUZ"

Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’de birlik ve beraberlik içerisinde güzel işlerin hayata geçirildiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Gömeç, bizim için Balıkesir’de bir örnek oldu. Geçtiğimiz yıl bamyayı çiftçimizden satın aldık, ona katma değer kattık. Ve çok yüksek fiyata yurtdışına sattık. Kazandığımızla da yine çiftçilerimize destekler sağladık. Sadece bamya değil. Susam, Badalan fasulyesi, nohut gibi çok farklı ürünleri satın alıyoruz. Çiftçimiz, kazansın istiyoruz” dedi. Çiftçilere sıvı gübre desteğinin de verileceğini açıklayan Akın, hayvancılıkla uğraşan üreticilere ryegrass (süt otu) tohumu ve 5’li karışım tohum destekleri gibi pek çok farklı alanda desteklerin sağlandığını söyledi.

“İTHAL EDEN DEĞİL ÜRETEN TOPLUM HEDEFİ”

Yurtdışında büyük rağbet gören bamya cipsini bu yıl OnOn ve Fırıntaş şubelerinde de satılacağını ifade eden Akın, “Balıkesir, bereketli topraklara sahip. Tarımla uğraşmak zor. Biz, çiftçinin elindeki ürünün fiyatını yükselterek ürüne değer katıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Köylü, milletin efendisidir’! Ülkenin gelişmesi topraktan başlar. Toprağa, verdiğimiz değer ortadadır. Kıymetli çiftçilerimiz, unutmayınız ki biz her zaman sizin yanınızdayız. Siz ürettikçe biz büyüyoruz; siz toprağa değer kattıkça Balıkesir güçleniyor. Bizim, yolumuz üreticinin yoludur. Bizim gücümüz, bu topraklarda üretip alın teri döken çiftçimizin emeğidir. Bugün burada başlattığımız ve devam ettirdiğimiz bu adım, yalnızca Gömeç için değil; Balıkesir’in tamamı için umut verici bir adımdır. Hedefimiz ithal eden değil, üreten bir toplum oluşturmaktır. Kazanan ve kazandıran bir Balıkesir hayal ediyoruz” şeklinde konuştu.

BAĞCI: “BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ”

Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından satın alınarak işletilen bamyalar da dünya pazarında yerini aldı. Büyük ilgi gördü. Çiftçilerle dayanışma içerisinde olmak çok kıymetli bir şey!” dedi.