Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı iletişim ağını güçlendiriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İtfaiye Haftası’nda olası afet ve acil durumlarda kesintisiz iletişim sistemini güçlendirmek için Balıkesir’in en sağlam zeminine sahip Çamlık Tepesi’nde kurulan TRAC Telsiz İstasyonunun açılışını gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin afetlere karşı dirençliliğini arttırmak için Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Balıkesir Şubesi ile imzalanan protokol kapsamında Çamlık Tepesi’ne kurulan TRAC Telsiz İstasyonunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, TRAC Genel Başkanı Gökhan Sunar, TRAC Balıkesir Şubesi Başkanı Soner Targut. Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, BBB Başkan Vekili Ferit Gündoğdu katıldı. Doğal afetlerde hayat kurtaran en temel unsurlardan birinin iletişim olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’imiz deprem riski yüksek iller arasında yer alıyor. Ama yıllardır tedbir alınmamış. Depremle ve afetlerle mücadele bir kararlılık işidir. Ve biz, bu işte kararlıyız. Bununla ilgili çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz” dedi.

“DAYANIŞMA VE ORTAK AKLIN SEMBOLÜ”

Afet anında iletişimin hayat kurtaran bir unsur olduğunu belirten Akın, “Bugün, TRAC olan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Balıkesir Şubesi ile 14 Kasım 2024 tarihinde imzalamış olduğumuz iş birliği protokolünün somut bir adımını atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bilinçle imzaladığımız protokol çerçevesinde ilimizin Türkiye geneli ve uluslararası 7 gün 24 saat kesintisiz telsiz frekansı bağlantısı sağlamaktadır. Bu iş birliği sayesinde afet anlarında iletişim kanallarımız güçlenmekte, kesintisiz haberleşme sağlanmakta ve müdahalelerimiz çok daha hızlı ve etkin hale gelmektedir. Bugün burada açılışını yaptığımız bu tesis, yalnızca bir bina değil; aynı zamanda dayanışmanın, iş birliğinin ve ortak aklın bir sembolüdür. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetine verdikleri katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de birçok başarıya birlikte imza atacağımıza yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

“AFET YÖNETİMİ KAMPÜSÜ OLACAK”

Sağlam bir zemine sahip Çamlık Tepesi’nde TRAC Telsiz İstasyonunu açmayı uygun gördüklerini söyleyen Akın, “Biz bu bölgeyi ve burada belirlediğimiz alanları “Afet Yönetimi Kampüsü” haline getiriyoruz. Balıkesir’in en sağlam zeminine sahip Çamlık Tepesi afet durumlarında bu imkanlar ile en güvenilir bir yerimiz oldu. Tüm güvenlik tedbirlerini almak zorundayız. Afetler yaşanıyor ve unutuluyor. Sındırgı’da 13 binden fazla artçı deprem yaşandı. Depremle her gün yüzleşiyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte yapılan görüşmelerde kentsel dönüşüm hamlesini de birlikte net olarak başlatıyoruz. Bununla ilgili dosyalarımızı da teslim ettik.” diye konuştu.

“EN GÜZEL MİRAS DİRENÇLİ BALIKESİR”

Akın, konuşmasına şöyle devam etti: “Sivil toplum kuruluşlarımızla yaptığımız protokollerle ve düzenlediğimiz eğitimlerle afetlere karşı etkili ve verimli müdahale çemberimizi genişletmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki afetlere karşı hazırlık sadece kurumların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Ülkemize ve gençlerimize bırakacağımız en büyük miras afetlere dirençli bir Balıkesir’dir. Ayrıca Çamlık Tepesi Ahmet Edip Uğur rekreasyon alanı içerisinde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığımız, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığımız, Afet İşleri Daire Başkanlığı, TRAC istasyonu, açık ve kapalı alanlar, sosyal donatıları ile afet ve olumsuz durumlarda vatandaşlarımızın güvenle bulunabileceği yerlerin başında gelmektedir.” ifadelerini kullandı.

SUNAR: “HABERLEŞME DE DAHA GÜÇLÜ BALIKESİR”

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Başkanı Gökhan Sunar yaptığı konuşmada açılışı yapılan binanın sadece bir mekan değil; bilgi, gönüllülük ve fedakarlığın birleştiği bir merkez olacağını ifade ederken şunları söyledi: “TRAC olarak 1962 yılından bu yana ülkemizin her köşesinde afet ve acil durumlarda haberleşmenin kesintisiz sürdürülebilmesi için çalışıyoruz. Binlerce gönüllü üyemizle birlikte depremde, selde, yangında ve her türlü afette vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Balıkesir şubemizin bu yeni binasıyla sadece Balıkesir ilimizde değil, çevre illerimizde ve ülkemizin her köşesinde kritik bir görev üstlenecek, gençlerimize amatör telsizciliği tanıtacak ve toplum yararına önemli faaliyetlere ev sahipliği yapacaktır. Bu noktaya gelmemizde katkısı olan tüm üyelerimize, yerel yönetimlere, kamu, kurum ve kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle Balıkesir halkına TRAC’a göstermiş oldukları ilgi ve destek için minnettarız. Yeni şube binamızın afetlere daha hazırlıklı, haberleşmede daha güçlü, dayanışmada daha örnek bir şehir olmamıza vesile olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

ERGELEN: “ŞEHRİN İSİMSİZ KAHRAMANLARI”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, “Burada İtfaiye Haftası kapsamında güzel bir açılış gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte daha güvenli ve bilinçli bir toplum için çalışacağımıza inanıyor ve söz veriyoruz. İtfaiyeci, güvenin ve sorumluluğun ete kemiğe bürünmüş halidir. Sizler, bu şehrin isimsiz kahramanlarısınız. Balıkesir, sizin cesaretinizle nefes alıyor; sizin ellerinizde güven buluyor. Bu vesileyle itfaiyemizin 311. yılını kutluyor, tüm ateş savaşçılarına başarılar diliyorum. Afet durumlarında ekipmanınız personeliniz her şeyiniz hazır olabilir. Ama iletişiminiz, haberleşmeniz yoksa sahada etkin olmanız mümkün olmayacaktır. Bu mümkün olma kısmını da TRAC sayesinde sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

TARGUT:"DAYANIŞMANIN VE GÖNÜLLÜLÜĞÜN SEMBOLÜ OLACAK"

Çamlık’ta yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren TRAC Balıkesir Şubesi Başkanı Soner Targut, verdiği desteklerden dolayı Başkan Akın’a teşekkür etti. TRAC’ın sadece bir hobi topluluğu olmadığını aynı zamanda afet anlarında iletişimin devam etmesi için çalışan gönüllülerden oluşan köklü bir cemiyet olduğunu ifade eden Targut, "Telefonların ve internetin sustuğu anlarda, biz radyo amatörleri devreye girerek en zor koşullarda bile iletişimi ayakta tutarız. Yeni merkezimiz, gönüllülerimizin bir araya geleceği, eğitimlerin yapılacağı ve afet haberleşmesine yönelik hazırlıkların sürdürüleceği bir yer olacaktır. Amacımız Balıkesir’i afetlere karşı daha hazırlıklı ve daha güçlü kılmaktır. Bu bina sadece TRAC Balıkesir’in çatısı değil; aynı zamanda dayanışmanın ve gönüllülüğün sembolüdür." diye konuştu.

TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ

Programın sonunda Başkan Akın, yaz sezonu boyunca orman yangınları ile mücadele kapsamında Yalova, Bursa, Çanakkale, Manisa, Aydın, İzmir, Kütahya gibi komşu illerde göreve giden Balıkesir İtfaiyesi personellerine teşekkür belgesi takdim edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, istasyondan ilk çağrı anonsunu gerçekleştirdi.