Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir ilki gerçekleştirerek Gofret’i hayata döndürdü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sokaktaki canları iyileştirebilmek için var gücüyle çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Ayşebacı Altıeylül Sokak Hayvanları Acil Tedavi Merkezine getirilen Gofret isimli can dost, Balıkesirde bir ilk gerçekleştirilerek büyük ve önemli bir operasyon ile sağlığına kavuşturuldu. Veteriner hekimlerin hızlı ve dikkatli müdahalesi sonucu hayata döndürülen Gofret artık sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından tedavi altına alınan Gofret’in idrarını yapamadığı tespit edildi. Veteriner hekimlerce idrar kesesinde taş olduğu ve taşların idrar kanalını tıkadığı anlaşılan Gofret, ciddi bir operasyonla hayata döndürüldü. Balıkesirde bir ilk olarak gerçekleştirilen operasyon sonucu Gofret’in idrar kesesinden 171 gram ağırlığında irili ufaklı 147 adet taş çıkarıldı.

GOFRET’İN ARTIK HEM SAĞLIĞI HEM DE YENİ BİR YUVASI VAR

Gaziosmanpaşa’da yaşadığı mahallede çok sevilen can dost Gofret, mahalle sakini Alaaddin Kaşıkçı tarafından rahatsızlandığı anlaşılarak Ayşebacı Altıeylül Sokak Hayvanları Acil Tedavi Merkezine getirildi. Yapılan tetkikler sonucu idrar yapamadığı anlaşılan Gofret için operasyon yapılmasına karar verildi. Kontrol ve tahliller sonrasında idrar kesesinde taşlar olduğu veteriner hekimlerce tespit edilen Gofret, operasyon öncesi hazırlıklar tamamlandıktan sonra başarılı bir şekilde opere edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı veteriner hekimleri tarafından Balıkesirde bir ilk gerçekleştirilerek başarılı bir operasyonla Gofret tedavi edildi. Yapılan kontrollerin ardından tedavi merkezinden taburcu edilen can dost sağlığına kavuştu. Operasyon sonrasında idrar kesesinden 171 gram ağırlığında 147 adet taş çıkartılan Gofret, kendisini getiren Alaaddin Kaşıkçı tarafından sahiplenilerek, mutlu bir yuvaya sahip oldu.