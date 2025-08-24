Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Can Dost’u şifa dağıtıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin mobil hayvan bakım ve tedavi aracı Can Dost, Ağustos-Eylül ayı programına Bigadiç’ten başlıyor. 20 ilçenin tümünü gezerek sokaktaki canlara bakım ve tedavi hizmeti sunan Can Dost Mobil Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı ile sokaktaki patili dostlar emin ellerde.

Can dostları önceleyen hizmetlerle Türkiye’ye örnek projeler üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sokaklardaki sahipsiz canların bakım ve tedavileri için Can Dost Mobil Hayvan Bakım ve Tedavi Aracını seferber ediyor. Ücretsiz bakım ve tedavinin yanı sıra; uzman veteriner hekimler tarafından sokaktaki canların parazit uygulaması, kuduz aşısı ve rutin kontrolleri yapılıyor. Aylık programlarla Balıkesir’in 20 ilçesini adım adım gezen mobil hayvan bakım ve tedavi aracının Ağustos-Eylül ayı programı belli oldu.

HER İLÇEDE TÜM GÜN TEDAVİ İMKÂNI

Tüm ilçeleri adım adım dolaşan Can Dost Mobil Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı, 25 Ağustos’ta Bigadiç’ten başlayacağı yolculuğunu 26 Ağustos’ta Savaştepe’de sürdürecek. 10.30-16.00 saatleri arasında ilçelerde can dostlara bakım ve tedavi hizmeti sağlayacak olan Can Dost Mobil Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı; 27 Ağustos’ta Sındırgı’da, 28 Ağustos’ta Kepsut, 29 Ağustos’ta Dursunbey’de, 1 Eylül’de, 2 Eylül’de, 3 Eylül’de, 4 Eylül’de Edremit, 5 Eylül’de Burhaniye, 8 Eylül’de Gömeç ve 9 Eylül’de Ayvalık’ta hizmet verecek. 10 Eylül’de Susurluk’ta can dostlara ücretsiz hizmet verecek olan Can Dost, 11 Eylül’de Manyas, 12 Eylül’de Gönen, 15 Eylül’de Bandırma, 16 Eylül Erdek, 17 Eylül’de Marmara Adası’nın yanı sıra 18 Eylül’de Karesi ve 19 Eylül’de Altıeylül’de patili dostların tedavi ve bakımını gerçekleştirecek.