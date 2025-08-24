  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Can Dost’u şifa dağıtıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Can Dost’u şifa dağıtıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Can Dost’u şifa dağıtıyor
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin mobil hayvan bakım ve tedavi aracı Can Dost, Ağustos-Eylül ayı programına Bigadiç’ten başlıyor. 20 ilçenin tümünü gezerek sokaktaki canlara bakım ve tedavi hizmeti sunan Can Dost Mobil Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı ile sokaktaki patili dostlar emin ellerde.

Can dostları önceleyen hizmetlerle Türkiye’ye örnek projeler üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sokaklardaki sahipsiz canların bakım ve tedavileri için Can Dost Mobil Hayvan Bakım ve Tedavi Aracını seferber ediyor. Ücretsiz bakım ve tedavinin yanı sıra; uzman veteriner hekimler tarafından sokaktaki canların parazit uygulaması, kuduz aşısı ve rutin kontrolleri yapılıyor. Aylık programlarla Balıkesir’in 20 ilçesini adım adım gezen mobil hayvan bakım ve tedavi aracının Ağustos-Eylül ayı programı belli oldu.

HER İLÇEDE TÜM GÜN TEDAVİ İMKÂNI

Tüm ilçeleri adım adım dolaşan Can Dost Mobil Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı, 25 Ağustos’ta Bigadiç’ten başlayacağı yolculuğunu 26 Ağustos’ta Savaştepe’de sürdürecek. 10.30-16.00 saatleri arasında ilçelerde can dostlara bakım ve tedavi hizmeti sağlayacak olan Can Dost Mobil Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı; 27 Ağustos’ta Sındırgı’da, 28 Ağustos’ta Kepsut, 29 Ağustos’ta Dursunbey’de, 1 Eylül’de, 2 Eylül’de, 3 Eylül’de, 4 Eylül’de Edremit, 5 Eylül’de Burhaniye, 8 Eylül’de Gömeç ve 9 Eylül’de Ayvalık’ta hizmet verecek. 10 Eylül’de Susurluk’ta can dostlara ücretsiz hizmet verecek olan Can Dost, 11 Eylül’de Manyas, 12 Eylül’de Gönen, 15 Eylül’de Bandırma, 16 Eylül Erdek, 17 Eylül’de Marmara Adası’nın yanı sıra 18 Eylül’de Karesi ve 19 Eylül’de Altıeylül’de patili dostların tedavi ve bakımını gerçekleştirecek.

 

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
250 metrelik ağla balık avlayıyordu, balıklar ağa o jandarmaya yakalandı! 250 metrelik ağla balık avlayıyordu, balıklar ağa o jandarmaya yakalandı! Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu İstanbul'un ''belalı muhtarı'' ortalığı birbirine kattı İstanbul'un ''belalı muhtarı'' ortalığı birbirine kattı Aleyna Tilki'den istismar ve taciz mesajı: ''Geçecek'' Aleyna Tilki'den istismar ve taciz mesajı: ''Geçecek'' Özlem Çerçioğlu hamlesinin arka planıyla ilgili çok konuşulan iddia Özlem Çerçioğlu hamlesinin arka planıyla ilgili çok konuşulan iddia Diyanet ve Ali Erbaş hakkında ''kadınların miras hakkı hutbesi'' için suç duyurusu Diyanet ve Ali Erbaş hakkında ''kadınların miras hakkı hutbesi'' için suç duyurusu İstanbul'da 24 yaşındaki üniversiteli kız öğrencinin şüpheli ölümü İstanbul'da 24 yaşındaki üniversiteli kız öğrencinin şüpheli ölümü Kendi otomobili yerine başkasının otomobilini alıp gitti Kendi otomobili yerine başkasının otomobilini alıp gitti Güzel manken Çağla Şıkel'in bacağındaki morluklar merak konusu oldu Güzel manken Çağla Şıkel'in bacağındaki morluklar merak konusu oldu AK Partili Belediye Başkanı'ndan Defne Samyeli için mide bulandıran ifadeler AK Partili Belediye Başkanı'ndan Defne Samyeli için mide bulandıran ifadeler
Yılan Hikayesi'nin ''Başak Komiser''i tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu Yılan Hikayesi'nin ''Başak Komiser''i tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu Gençlerin en başarılı bulduğu genel başkanlar anketinde zirvedeki fark olay olacak Gençlerin en başarılı bulduğu genel başkanlar anketinde zirvedeki fark olay olacak Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı! Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı! Simge Sağın tatil pozlarıyla ''yok artık'' dedirtti Simge Sağın tatil pozlarıyla ''yok artık'' dedirtti ''Çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim'' diyen Sinan Akçıl'ın çıplak fotoğrafı olay oldu ''Çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim'' diyen Sinan Akçıl'ın çıplak fotoğrafı olay oldu Halit Yukay'ın cenazesini 68 metre derinlikten nasıl çıkarılacağı belli oldu Halit Yukay'ın cenazesini 68 metre derinlikten nasıl çıkarılacağı belli oldu AK Parti'nin bebek katili Öcalan için af kararı belli oldu AK Parti'nin bebek katili Öcalan için af kararı belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklara veda edin, gök gürültülü sağanaklar geliyor Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklara veda edin, gök gürültülü sağanaklar geliyor Şehir teröristleri kendilerine trafik cezası yazan polise saldırdı Şehir teröristleri kendilerine trafik cezası yazan polise saldırdı Fay hattı inceleme kazıları sırasında sürpriz keşif... Fay hattı inceleme kazıları sırasında sürpriz keşif...