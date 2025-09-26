Balıkesir Büyükşehir Dursunbey’de muhtarlarla buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla il merkezinden kırsala uzanan her mahallenin ihtiyaçları birer birer çözüme kavuşuyor. Bu kapsamda her ilçede mahalle muhtarlarıyla buluşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey ilçesindeki muhtarlarla yönetişim toplantısında bir araya geldi.

Kent genelinde il merkezinden kırsala kadar her mahalleye hiçbir ayrım yapmadan, eşit ve adil hizmet ulaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, muhtarlarla yakın temasını sürdürüyor. Havran’dan Ayvalık’a, Edremit’ten Sındırgı’ya kadar her ilçede muhtarlarla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey’de mahalle muhtarlarıyla buluştu. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın da katıldığı toplantı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşti. Dursunbey İlçe Muhtarları Yönetişim Toplantısı’nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin neredeyse tüm daire başkanlıkları ve Dursunbey Belediyesi’nin ilgili birimleri, muhtarların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

BÜYÜKŞEHİR MUHTARLARLA YAKIN TEMASTA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla her bir muhtarla birebir iletişim halinde olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek, Bandırma ve Karesi ilçelerinin ardından Dursunbey’deki mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi. Toplantıda mahallelerin ihtiyaçlarından isteklerine kadar her detay ele alındı. Altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal yardımlara kadar her mahallenin talepleri tek tek dinlendi ve notlar alındı.

“AHMET BAŞKAN’IMIZ LİDERLİĞİNDE TOPLANTILARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her daire başkanlığının iş birliği halinde olduğunu söyleyen BBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun, “Ahmet Başkan’ımızın liderliğinde şehrimizin 1133 mahallesini adım adım geziyor, tüm muhtarımızla bir araya geliyoruz. Mahalleler özelinde halkımızın ihtiyaçlarını muhtarlarımız aracılığıyla tespit ediyoruz. Sorunların çözümü için belediyemizin tüm birimlerine talepleri ileterek çözüm sağlıyoruz. Ahmet Başkan’ımızın ‘Muhtarlarımız bizim kapımızı çalmadan biz onlara gideceğiz’ talimatıyla her gün farklı bir ilçede muhtarlarımızı dinliyor, onların yanında oluyoruz. Bu açıdan Dursunbey ilçemizde de yönetişim toplantımızı gerçekleştirdik. Dursunbey Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan’ın da katıldığı toplantımızda önemli konuları görüştük. Her bir mahallemizin isteklerini tespit ettik. Toplantıya muhtarlarımızın ilgisi de bizleri çok mutlu ettik. Muhtarlarımıza Başkanımız Ahmet Akın’ın selamlarını ilettik. İlçe belediyelerimizle de iş birliği toplantılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.